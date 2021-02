Red’innov, le nouveau programme d’accompagnement d’entreprises de Redstart

Partagez 0 Partages

Né en juin 2019 d’un partenariat entre l’incubateur Redstart France et Bridging Angels, le réseau d’investisseurs et d’entrepreneurs issus des diasporas africaines, Redstart Tunisie est venu consolider l’écosystème entrepreneurial en Tunisie avec un programme d’accompagnement innovant dédié aux startups et PMEs.

Cet accélérateur s’est fixé comme objectif de soutenir la croissance des entreprises qu’il accompagne et de répondre au mieux à leurs attentes à travers un programme sur mesure qui correspond à leurs besoins.

Invitée du 137e épisode de Startup Story sponsored by Ooredoo Tunisie, Douja Ben Mahmoud Gharbi, CEO de RedStart, nous en dit davantage.

« Redstart offre un programme personnalisé et un accompagnement opérationnel à destination des startups et PMEs innovantes pour les mener vers les objectifs qu’elles se sont fixés (…) L’idée est d’améliorer la situation de l’entreprise et de l’appuyer dans l’accès aux financements et aux marchés », a indiqué le CEO de Redstart Tunisie.

Redstart Tunisie assiste, également, les entreprises qui sollicitent ses services dans la mise en place d’une meilleure organisation. Selon Douja Ben Mahmoud Gharbi, un entrepreneur plonge souvent dans l’exécution de son idée de par sa passion sans étayer la réflexion sur le volet organisationnel au sein de sa structure.

Notant que Redstart a choisi de ne pas fonctionner suivant un système de cohorte, elle a ajouté que la porte de l’incubateur était ouverte toute l’année et tout porteur de projet souhaitant rejoindre cette structure d’accompagnement.

« Il suffit d’aller sur le site web, de mentionner le projet et le besoin. Nous entrons ensuite en contact avec l’entrepreneur et nous lui accordons un premier entretien durant lequel nous lui expliquons le déroulement du programme que nous aurons élaboré en fonction des besoins de l’entreprise et de la phase de développement par laquelle elle passe », a expliqué la CEO de Redstart.

« L’idée est de travailler sur le projet pour ainsi pouvoir accéder au financement souhaité et au marché vers lequel l’entreprise veut aller », a-t-elle souligné.

Douja Ben Mahmoud Gharbi est, par ailleurs, revenue, sur le dernier projet de Redstart ; Red’innov, financé par Innov’i – EU4Innovation (un projet d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France).

« Ce projet consiste à créer trois antennes dans les régions pour, entre autres, sensibiliser les enfants à la culture de l’entreprenariat et promouvoir l’entreprenariat au féminin. L’idée est aussi de travailler sur les finances alternatives et les mécanismes tels que les business angels et le crowdfunding », a avancé la CEO de Redstart.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Nadya Jennene