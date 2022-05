Régression des ventes mondiales de smartphones au premier trimestre 2022

Partagez 3 Partages

Le marché du smartphone va mal. Les ventes mondiales de téléphones mobiles ont accusé une nouvelle baisse au premier trimestre de l’année 2022 en comparaison avec la même période l’année dernière. Selon International Data Corporation, les ventes ont diminué de 8,9%. Seuls 314,1 millions d’unités ont été écoulées, soit 3,5% de moins que les prévisions du cabinet publié en février 2022.

La directrice de recherche chez IDC, Nabila Popal, explique cette chute par la conjoncture mondiale marquée par la montée des inquiétudes à cause de la hausse de l’inflation et l’aggravation de l’instabilité économique. Ce qui, selon Mme Popal, a freiné les dépenses de consommation. « A cela s’ajoute l’augmentation des prix des composants et de transport et le conflit russo-ukrainien », a-t-elle affirmé.

D’après IDC, les ventes ont chuté de 20% en Europe et les perspectives sur certains marchés restent incertaines. La baisse la plus remarquable a été enregistrée en Chine et quelques pays de l’Asie-Pacifique. Les ventes ont diminué de 12,3% dans ces régions qui s’accaparent, à elles seules, près de la moitié des parts de marché.

Cependant, en dépit de cette conjoncture, le positionnement des fabricants de téléphonie mobile n’a pas beaucoup changé. Le coréen Samsung demeure en lisse avec 73,6 millions d’unités vendues au premier trimestre l’année 2022. Ses ventes ont baissé de 1,2% en comparaison avec la même période l’année écoulée.

Apple est deuxième dans le classement avec 56,5 millions d’unités vendues. Il est le seul à se distinguer du lot. La firme américaine a enregistré une hausse de ses ventes au premier trimestre de l’année en cours. Ses expéditions ont augmenté de 2,2% selon IDC par rapport au premier trimestre de l’année 2021.

Le chinois Xiaomi a accusé une baisse considérable dans les ventes de ses téléphones. Seules 39,9 millions d’unités ont été vendues au premier trimestre de 2022 soit 17,8% de moins que la même période l’année dernière.

Les baisses de ventes les plus spectaculaires ont été observées chez le chinois Oppo et son homologue Vivo. Avec seulement 27,4 et 25.3 millions d’unités vendues, Oppo et Vivo ont enregistré une chute de leurs ventes de 27,7% et 26,7% respectivement, par rapport à la période correspondante l’année écoulée.

Nous noterons que Huawei ne figure plus dans le Top 5 établi par International Data Corporation.

Nadya Jennene