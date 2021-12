 ‘‘Réimaginez le futur’’ à l’événement OPPO INNO DAY 2021

Partagez 5 Partages

OPPO vient d’annoncer l’organisation de son prochain événement, OPPO INNO DAY 2021, les 14 au 15 décembre 2021 à Shenzhen, en Chine. Il s’agit d’un événement technologique annuel qui sera consacré à la présentation de la stratégie d’innovation d’OPPO et dévoilera ses dernières réalisations et innovations technologiques.

OPPO INNO DAY 2021 devrait également attirer des participants du monde entier via son OPPO INNO WORLD en ligne. Cet événement de lancement virtuel restera l’un des événements de lancement en ligne les plus interactifs de ces dernières années.

Depuis le lancement d’OPPO INNO DAY en 2019, l’événement est considéré comme le précurseur de la feuille de route de la marque internationale OPPO, leader sur le marché des smartphones et des objets connectés. Lors de la première, édition, la marque a dévoilé son écosystème intégré de technologies de pointe, notamment les lunettes AR, le CPE 5G et la montre connectée. L’année dernière 2020, OPPO a présenté trois produits conceptuels, dont un téléphone enroulable révolutionnaire. Pour 2021, OPPO numérise l’événement de lancement et les expositions, en les transformant en un monde divertissant et interactif d’expériences virtuelles.

OPPO INNO WORLD sera la scène virtuelle de l’événement. Les visiteurs peuvent rejoindre le lancement à distance avec leurs avatars personnalisés. De plus, ils auront la liberté de visiter toutes les salles virtuelles d’exposition. En utilisant des avatars personnalisés, les visiteurs peuvent également se divertir en chassant les œufs de Pâques cachés et éparpillés dans le monde virtuel. L’OPPO INNO WORLD sera entièrement accessible à partir du 14 décembre 2021.

Rejoignez l’événement, créez votre avatar sur OPPO INNO WORLD dès maintenant et découvrez les dernières réalisations technologiques d’OPPO les 14 15 décembre 2021 à partir du lien : https://www.oppo.com/en/events/innoday2021/

Communiqué