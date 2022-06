Remise de diplôme de la 4e promotion du programme SAP Jeunes Professionnels

Partagez 0 Partages

SAP Afrique francophone a célébré pour la première fois depuis les restrictions sanitaires dues au Covid-19, la cérémonie de remise de diplôme de la 4ème promotion du programme SAP Jeunes Professionnels en présentiel. Tenue le 07 juin 2022 à l’Université Internationale de Tunis (UIT), cet événement marque les initiatives déployées par le leader mondial des logiciels d’entreprises SAP, pour accélérer et renforcer le développement des compétences numériques afin de permettre aux jeunes talents tunisiens de s’acquérir des dernières innovations des technologies SAP. Ce programme permet non seulement d’accompagner l’ensemble des clients et des partenaires SAP grâce à des jeune talents formés et qualifiés en compétences numériques SAP, mais contribue aussi à stimuler la transformation digitale que connait la Tunisie et l’ensemble du continent africain.

L’ALPHABETISATION NUMERIQUE : ACCELERATEUR DE L’EMERGENCE D’UN ECOSYSTEME DIGITAL RESILIENT EN TUNISIE ET EN AFRIQUE

Le numérique fait désormais partie intégrale du quotidien des populations africaines et touche les secteurs d’activités clés du continent tels que l’éducation, la santé, l’agriculture, et la communication. Véritable catalyseur de croissance en Afrique, le numérique permet de non seulement les populations et les cultures, mais aussi d’intégrer les jeunes professionnels sur le marché de l’emploi doivent se munir d’une vision adaptée aux nouveaux métiers, une résilience aux changements rapides que connait le continent africain, ainsi que de compétences innovantes en nouvelles technologies numériques. D’ici 2030, plus de 230 millions d’emplois nécessiteront des compétences numériques, créant près de 650 millions de besoins de formation.

En Tunisie, les autorités locales ont élaboré plusieurs plans stratégiques nationaux ambitionnant de positionner le pays en hub technologique régional. Le plus récent est la stratégie digitale tunisienne 2021-2025 sur 7 axes qui compte plusieurs orientations phares telles que l’inclusion numérique et financière en facilitant l’accès à internet, en luttant contre l’analphabétisme numérique et en développant une économie de services numériques. Cette ambition nationale d’une Tunisie numérique innovante réside sur la généralisation de l’usage des nouvelles technologies émergentes (big data, cloud computing, IoT, IA, etc.) ainsi que la mise en place d’une politique de formation et de l’emploi en adéquation avec les exigences de cette nouvelle ère numérique. Cette stratégie permettra non seulement de générer de nouveaux emplois (17 500 postes d’ici 2025), mais aussi asseoir l’ambition de la Tunisie à rester compétitive en entreprenant le chemin des innovations les plus pointues telles que la blockchain et les cryptomonnaies.

LE PROGRAMME SAP JEUNES PROFESSIONNELS, VALORISATION DU NUMERIQUE POUR LA DURABILITE DE LA JEUNESSE TUNISIENNE.

Selon un rapport de la Banque Africaine de Développement publié en 2019 (BAD), la Tunisie fait partie des 5 pays africains les plus performants en matière de technologies de l’information et de la communication, d’où la nécessité de doter la jeunesse tunisienne de compétences numériques et de l’expertise nécessaire pour réussir la révolution 4.0 du pays. Le programme SAP Jeunes Professionnels aide les jeunes talents à gagner leur pari sur l’avenir avec une meilleure insertion professionnelle sur le marché de l’emploi en Afrique, et ce grâce à une formation de 2 à 3 mois (du 15 février au 27 mai 2022 en Tunisie) couvre un plan d’activation unique qui comprend des compétences fonctionnelles et techniques des logiciels SAP les plus performants et les plus innovants tels que la comptabilité financière SAP S/4HANA et gestionnaire de projet SAP Activate. En plus du programme SAP Jeune Professionnels, L’Université Internationale de Tunis (UIT) propose le programme SAP Double Cursus intégrant des ateliers de formation durant le cursus universitaire afin de permettre aux étudiants tunisiens la possibilité de suivre des formations et une certification SAP spécifiques à leurs spécialités.

Ainsi, le programme SAP Jeunes Professionnels permet aux jeunes diplômés en poste ou à la recherche d’emploi, d’être de véritables atouts pour leurs futurs recruteurs. Les lauréats du programme SAP Jeunes Professionnels bénéficient non seulement d’un diplôme certifiant de « consultant associé SAP » avec un avantage concurrentiel de taille sur le marché de l’emploi, mais aussi d’un accès à des opportunités d’emploi au sein de l’écosystème SAP pour les parrainer dans leur intégration professionnelle.

LAURÉATS DU PROGRAMME SAP JEUNES PROFESSIONNELS : POUR LE RAYONNEMENT NUMERIQUE DE LA TUNISIE

La cérémonie de remise des diplômes en présentiel de la 4ème promotion du programme SAP Jeunes Professionnels en Tunisie a été marquée par la présence de M. Hicham Iraqi Houssaini, Directeur Général de SAP Afrique francophone, des membres du corps pédagogique/scientifique de l’UIT, des lauréats du programme SAP Jeunes Professionnels, ainsi que plusieurs clients et partenaires de SAP Afrique francophone. Cet événement apporte une pierre supplémentaire à l’édifice du programme SAP Jeunes Professionnels qui, depuis son lancement en 2019, a formé et certifié plus de 120 lauréats en Tunisie. Une autre promotion du programme SAP Jeunes Professionnels en Tunisie cette année célébrera sa cérémonie de remise des diplômes en juillet 2022.

Hicham Iraqi Houssaini, Directeur général de SAP Afrique francophone, a exprimé ses vives félicitations aux lauréats de la 4èmepromotion du programme SAP Jeunes Professionnels. M. Iraqi a tenu à les encourager dans leur quête de performance future. « Le recours aux compétences digitales est une opportunité désormais incontournable d’inclusion, de performance des activités professionnelles dans les entreprises tunisiennes, ainsi que de la souveraineté numérique et durabilité du continent africain. A travers le Programme SAP Jeunes Professionnels, nous accompagnons la digitalisation remarquable de la Tunisie à travers une valorisation des compétences numériques de ses jeunes talents formés aux nouveaux métiers du digital. Le programme SAP Jeunes Professionnels continue de transformer la jeunesse tunisienne et africaine pour contribuer à maximiser son employabilité, et ce, grâce à la maitrise des compétences technologiques de pointe développées par SAP ».

Monsieur Maher Tebourbi, représentant de l’UIT, a exprimé ses encouragements aux lauréats de la 4ème promotion de SAP Jeunes Professionnels en Tunisie. « L’alphabétisation numérique compte parmi les aptitudes cruciales pour assurer le futur et la durabilité de la jeunesse tunisienne et africaine. Que nos jeunes lauréats aient recours aux compétences numériques de base, ou bien des compétences plus pointues, Ils doivent être suffisamment compétitifs et innovants pour profiter pleinement des nombreuses opportunités économiques, sociales, et culturelles qu’offre l’écosystème numérique. L’alphabétisation numérique permet aux jeunes d’être suffisamment outillés pour impacter positivement leur environnement professionnel ».

