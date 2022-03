Remise des trophées du startup Bootcamp 2022 du Réseau Entreprendre Tunisie & QFD

Partagez 29 Partages

Qatar Fund for Development et Réseau Entreprendre Tunisie ont mis en place un Bootcamp spécial startups pour la sélection de trois startups innovantes. Ce programme de formation vient confirmer la volonté et l’engagement des deux structures à continuer à accompagner la création d’emplois en Tunisie.

C’est lors d’une cérémonie de remise des trophées, organisée le 11 mars 2022, à l’hôtel Acropole les Berges du Lac de Tunis, que les 3 startups gagnantes ont été dévoilées. Ils bénéficieront de prêts d’honneur de valeur de 30 000 dinars pour le 1er prix, 20 000 dinars pour le 2ème prix et 10 000 dinars pour le 3ème prix, ainsi qu’un accompagnement assuré par des chefs d’entreprises.

Le premier prix est décerné au projet Historiar

Le deuxième prix est décerné à Lave’Rit

Et le troisième prix est décerné au projet Sghartoon.

Cette cérémonie a été marquée par la présence des responsables du Qatar Fund for Development, de chefs d’entreprises membres de Réseau Entreprendre Tunisie et de différents acteurs de l’écosystème tunisien. Elle a été également une occasion pour les start-uppeurs sélectionnés de donner de la visibilité à leurs projets.

Rappelons que l’appel à candidatures a été lancé le 15 février 2022, pour la sélection de 10 startups innovantes à travers toute la Tunisie.

Les 10 startups suivantes ont été sélectionnées : Edutest, Historiar, CPM Solutions, Cure Bionics, Ahmini, Sghartoon, Eurafrique Legal, Lave’Rit, Birou et Majesteye.

Ces startups ont assisté à un Bootcamp de 3 jours, les 9-10 et 11 mars, au siège de la Fondation Tunisie pour le Développement. Elles ont bénéficié d’un accompagnement par des experts en investissement pour l’étape de validation de leurs Business model et Pitch deck.

A la fin des 3 jours d’accompagnement, un comité de sélection s’est réuni pour désigner les 3 startups gagnantes.

Le Jury était composé des membres suivants :

Hichem Zghal- CEO Tunisie Leasing

Anis Kallel- Partner Africinvest

Hichem turki- Président Réseau Entreprendre Tunisie et Directeur Général Novation City

Neila Benzina- CEO Wimbee et co-fondatrice de Holberton School

Aymen Mtimet- Directeur Deloitte Afrique

Aymen Talbi- Représentant QFFD

Kais Mejri- Directeur Général de l’Innovation et du Développement Technologique au Ministère de l’industrie et des PME

Ahmed Karam-Président du Conseil d’administration de Tunisie Leasing & Factoring et ancien PDG de l’Amen Bank

