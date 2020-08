Retour sur la 3e édition du salon de l’emploi de Flat6Labs

Partagez 0 Partages

Flat6Labs Tunis a organisé le 28 Juillet, la 3e édition de son salon de l’emploi – Startup Career Jam. Cette édition, 100% digitale par précaution par rapport au COVID-19, est le fruit de la collaboration avec Fabskill, une startup alumni de Flat6Labs.

Une vingtaine de startups y ont participé en proposant plus de 60 postes d’emploi et offres de stage. Plus de 1400 participants ont fait partie de cette édition virtuelle, rassemblant des candidats de plusieurs régions de la Tunisie. Une dizaine de workshop de préparation des candidats ont aussi eu lieu avant et au cours de l’événement en collaboration avec des partenaires comme EFE, 5Points talent Pool, OST, Go my Code, Simplon ou encore Orange Developer Circle pour n’en citer que quelqu’uns.

“Notre mission est de soutenir nos startups dans le recrutement de talent afin qu’elles puissent développer leurs produits et services plus rapidement mais aussi offrir des opportunités d’apprentissage et de recrutement aux jeunes talents.” affirme Yehia Houry, Managing Director de Flat6Labs Tunis.

Il ajoute que “Il est sans doute nécessaire de continuer à jouer le rôle de facilitateur de mise en relation entre les startups et les demandeurs d’emploi. Nous continuerons à soutenir la création d’emploi en Tunisie et espérons que la prochaine édition attirera plus de startups et de demandeurs d’emploi avec pour objectif la création de nouvelles opportunités pour les jeunes en Tunisie”.

Béchir Afifi, CEO et co-founder de Fabskill souligne : “ Notre objectif a toujours été de créer de la richesse sur le sol tunisien et contribuer au recrutement et la création d’emploi a toujours été notre priorité. Nous avons l’ultime conviction que notre nouvelle plateforme aura un énorme impact sur le marché de l’emploi en Tunisie en offrant un matching de qualité entre les demandeurs d’emploi et les recruteurs grâce à l’intelligence artificielle qui représente la pierre angulaire de notre projet”.

Il est à noter que les deux éditions précédentes du Startup Career Jam ont eu lieu en 2019 en partenariat avec Facebook Developer Circles, Education for Employment et Cogite. Au total, 45 startups ont proposé plus de 165 emplois et stages à plus de 500 demandeurs d’emploi.

Toutes les offres sont désormais disponible sur :www.fabskill.com

Communiqué