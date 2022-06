Retour sur la participation de l’intégrateur 3S au salon Sitic Africa 2022

Partagez 0 Partages

A l’occasion du salon Sitic Africa 2022 qui s’est déroulé les 30, 31 mai et 1er juin à la capitale économique ivoirienne, Abidjan, nous avons eu rencontré quelques-uns des exposants tunisiens. L’intégrateur 3S était parmi les entreprises tunisiennes présentes. La directrice commerciale Export et Opérateurs chez 3S, Amen Labiadh et le Solution Architect chez 3S, Talel Zidi nous en disent davantage sur le retour d’expérience de cette entreprise qui s’est exportée sur le marché africain et sa participation au Sitic Africa.

Selon Mme Labiadh, ce salon permettrait à l’entreprise de s’introduire davantage auprès des acteurs du marché de l’Afrique de l’Ouest et Centrale mais aussi consolider sa présence sur le marché ivoirien.

3S s’est, en effet, ouvert au marché africain depuis plus de cinq ans. Sa succursale ivoirienne existe, elle, depuis trois ans avec des équipes tuniso-ivoiriennes. L’entreprise dispose, d’ailleurs, de plusieurs références dans le secteur bancaire, celui des télécommunications et les entreprises étatiques, selon M. Zidi. Celui-ci explique, également, que 3S est active sur ce marché avec trois métiers : les systèmes d’information, les réseaux, et la sécurité.

C’est depuis la Côte d’Ivoire que 3S gère, également, ses activités dans les pays de la région ; en Mauritanie et en Sierra Leone, notamment.

Revenant sur 3S Tunisie, nos invités ont rappelé que l’entreprise avait pour but ultime d’atteindre les plus hauts niveaux de certification sur son activité d’intégrateur notant qu’en plus des solutions qu’elle commercialise sur le marché africain, 3S vend aussi l’expertise et le savoir-faire technique de ses équipes hautement qualifiées.

L’interview au complet est disponible sur notre chaîne Youtube.

NJ