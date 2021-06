Retour sur la participation de Ooredoo et Ericsson au Qatar Economic Forum

Partagez 0 Partages

L’opérateur de télécommunications qatari, Ooredoo, et l’équipementier suédois, Ericsson, ont pris part, mardi, au Qatar Economic Forum 2021 qui s’est tenu du 21 au 23 juin en mode hybride.

Dans le cadre d’un panel intitulé « Potentiel et périls d’un monde hyper-connecté », directeur général du groupe Ooredoo, Aziz Aluthman Fakhroo et le CEO d’Ericsson, Börje Ekholm, sont revenus sur plusieurs sujets notamment la connectivité, la cybersécurité, les cas d’usage de la 5G et les innovations technologiques qui pourraient appuyer les entreprises sinistrées par la pandémie Covid-19 à se transformer en des structures fortement digitalisées et axées autour du numérique.

Abordant la question de la gestion que Ooredoo avait mis en place lors de l’éclatement de la pandémie, M. Fakhroo a évoqué une réponse rapide de la part du groupe face à la situation rappelant les investissements d’envergure dans les équipements réseaux que l’entreprise avait mis en œuvre dans le cadre d’une stratégie de développement progressive.

Il a avancé, dans ce sens, que la priorité d’Ooredoo était alors de permettre aux clients de trouver, d’acheter et d’utiliser plus facilement ses services en ligne notant la résilience des réseaux et leur contribution à maintenir une continuité des activités pour soutenir une reprise économique plus rapide.

A ce sujet, M. Ekholm a, lui, souligné l’étroite collaboration établie avec les fournisseurs de services pour répondre à cette évolution de la demande des consommateurs. Il a, dans ce sens, mis l’accent sur la mise à niveau de la capacité des réseaux pour répondre à ces changements et la consommation accrue des données pour ainsi offrir une expérience client solide pour le travail à distance, l’éducation en ligne, les jeux ou le divertissement, entre autres.

Les deux dirigeants ont, aussi, débattu de la transformation numérique et le rôle qu’a joué la pandémie Covid-19 a joué en agissant comme un accélérateur de cette transformation dans certaines entreprises et secteurs d’activité, en particulier l’industrie des télécommunications.

Revenant sur l’importance d’investir davantage dans les technologies numériques pour combler la fracture numérique, M. Fakhroo a cité, à titre d’exemple, les services financiers qu’offre Ooredoo afin d’aider les populations non bancarisées à accéder à des plateformes numériques économiques et à bénéficier d’une gamme de services fiables et sécurisés.

Commentant le rôle vital de la cybersécurité dans un monde hyperconnecté, les deux dirigeants ont soutenu que la 5e génération des réseaux mobiles – 5G – avait été conçue avec une architecture de sécurité intégrée dès le départ, et que la construction d’un réseau 5G sécurisé nécessiterait une approche holistique.

C’est dans ce contexte, que MM. Fahkroo et Ekholm ont discuté des préparatifs pour le prochain grand événement sportif de 2022 qui se tiendra à Doha – La Coupe du Monde de la Fifa – et du rôle de la 5G et de l’Internet des objets (IoT) ainsi que leur impact sur l’expérience utilisateur pour les fans et les visiteurs.

Aziz Aluthman Fakhroo a déclaré, à l’occasion : « Avec la 5G, les prochains événements sportifs de 2022 offriront aux fans une expérience sportive riche et améliorée (…) Le cœur de notre vision est d’enrichir la vie numérique des gens en leur donnant accès à des opportunités et en leur permettant de profiter des grands avantages de la connectivité grâce à nos réseaux avancés. Nous sommes fiers de travailler avec Ericsson pour y parvenir et pour soutenir les progrès de notre pays vers la réalisation de la Vision nationale du Qatar 2030 ».

Pour sa part, Börje Ekholm a assuré : « À l’avenir, des technologies telles que la 5G, l’IA et l’IoT auront un impact encore plus grand sur la vie et aideront à relever certains des défis les plus urgents auxquels notre planète est confrontée. Nous sommes honorés de soutenir l’ambition de Ooredoo d’offrir la meilleure expérience utilisateur, notamment en alimentant tous les stades 2022 avec nos solutions de connectivité 5G ».

Nadya Jennene