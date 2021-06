Retour sur la participation de Tunisie Telecom au 8e atelier de la Commission d’études 13 de l’UIT-T

Partagez 0 Partages

La Commission d’études 13 de l’UIT-T « CE13 : Réseaux futurs, en particulier les IMT-2020, l’informatique en nuage et les infrastructures de réseau de confiance » a organisé son 8e atelier pour l’Afrique sous le thème : « Normalisation et Réseaux Futurs : Opportunités pour l’Afrique au-delà de 2020 ».

Cet atelier s’est tenu en mode virtuel avec la participation du secrétaire général de l’Union africaine des télécommunications, John OMO, et plusieurs experts internationaux et africains de renommée, représentant plusieurs acteurs du secteur des TICs.

Cet évènement d’envergure a été l’occasion pour fournir une vue d’ensemble sur les travaux de normalisation de la CE13 dans des domaines présentant actuellement un grand intérêt, à savoir les réseaux IMT-2020 & Beyond, les réseaux autonomes, le Cloud Computing, la gestion des données et le Quantum Enhanced and Trustworthy Networking, ainsi que pour partager les principaux enjeux et priorités de normalisation des pays africains en relation avec ces sujets.

Les participants ont, notamment, mis en évidence les principaux défis auxquels les pays africains sont confrontés pour adopter les technologies et réseaux futurs et s’engager davantage dans le processus de normalisation, et ils ont discuté des mesures possibles pour aider l’Afrique à surmonter ces défis et à profiter des opportunités découlant de la normalisation et des réseaux futurs au-delà de 2020.

Tunisie Télécom a été fortement présente à cet évènement avec la contribution très active de sa directrice centrale de l’Innovation et de la stratégie et la responsable de la transformation digitale, Rim Belhassine-Cherif. Elle a, entre autres, modéré le panel de discussion sur les opportunités et les défis de la normalisation et des réseaux futures au-delà de 2020.

Cet atelier a été suivi par la 8e réunion du Groupe Régional pour l’Afrique durant laquelle, Rim Belhassine-Cherif a présenté les résultats de l’atelier ainsi que des propositions pour les prochaines activités du groupe afin d’assurer une participation plus effective des pays africains dans les activités de normalisation de l’UIT-T en général et de la CE-13 en particulier.

Tunisie Télécom a également proposé, pour cette réunion, une contribution portant sur les principaux défis économiques liés à la migration vers la 5G, et qui a été présentée par Ameny Khachlouf, expert en innovation, et ce, dans le cadre de la préparation de la recommandation en cours de l’UIT-T sur la migration vers la 5G pour laquelle Tunisie Télécom participe en tant que coéditeur.

