Retrait DAB et paiement électronique: des cartes Mobicash offertes gratuitement dans les boutiques Ooredoo

Partagez 208 Partages

Ooredoo Tunisie a annoncé que des cartes prépayées Mobicash (tarifées à 10 DT en temps normal) seraient disponibles gratuitement dans toutes les boutiques de l’enseigne à partir de lundi 23 mars. Cette mesure – une initiative Ooredoo et Attijari Bank – rentre dans le cadre de l’engagement citoyen des deux partenaires qui, soucieux de la santé de leurs clients, veulent inciter le plus de monde à respecter le confinement général et ainsi contribuer à limiter la propagation de la pandémie COVID-19.

Le directeur général de l’opérateur, Mansoor Rashid Al Khater, a déclaré à cet effet : «Nous nous sommes engagés à faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour faire respecter les consignes de sécurité édictées par le gouvernement et le ministère de la Santé. La carte Mobicash sera distribuée gratuitement dans toutes nos boutiques afin de minimiser autant que possible les déplacements liés à certains paiements».

Fruit d’une collaboration avec Attijari bank, la carte Mobicash est une carte prépayée mise à la disposition des personnes non bancarisées ou bancarisées et qui ne possèdent pas de carte bancaire. Elle peut être aussi offerte à un proche. En plus des services de retraits et de paiement, en associant cette carte au service Mobicash via le numéro *122# ou à partir de l’application Mobicash by Ooredoo sur iPhone ou Android, il sera possible de transférer ou recevoir de l’argent, de recharger une ligne mobile Ooredoo ou de payer certains services, tels que les factures d’électricité ou encore recharger son Tag Tunisie Autoroutes, à distance et sans quitter son domicile.

Par ce geste, les deux partenaires s’engagent à offrir tous les moyens aux citoyens de réduire leurs déplacements et utiliser tous les supports mis à leur disposition pour leur faciliter leurs opérations à distance. Le message est simple : « Restez chez vous et payez à distance ».

Communiqué