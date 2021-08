Reuters et Facebook lance un programme de cours en ligne pour les journalistes

Partagez 0 Partages

Le Facebook Journalism Project et Reuters ont lancé un programme de e-learning gratuit. Le cours de journalisme numérique de Reuters vise à aider les journalistes à établir une base solide en matière de rapports et d’édition numériques.

A partir d’aujourd’hui, les journalistes des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord pourront accéder au programme gratuit d’apprentissage en ligne en arabe et en français.

Le programme des cours a été développé par Reuters et comprend des modules sur la collecte d’informations numériques, la vérification et le reporting des informations, la publication sur les réseaux sociaux, la formation au bien-être et à la résilience pendant le reportage.

Mohamed Omar, responsable des partenariats médias pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord chez Facebook, a déclaré : « Facebook s’engage à soutenir la communauté des médias de la région et à garantir que les journalistes peuvent poursuivre leur travail important pour tenir nos communautés informées. Nous sommes fiers de soutenir une approche durable et à long terme vers l’adoption du journalisme numérique dans la région. Le programme des cours permettra aux journalistes de la région MENA de perpétuer un riche héritage de journalisme et de reportage de qualité, les aidant ainsi à livrer des histoires percutantes au monde.

« Avec les médias fermement inscrits à l’ère digitale, il est essentiel de pouvoir utiliser les plateformes numériques de manière sûre et efficace », a déclaré Gina Chua, rédactrice en chef de Reuters. « Le cours de journalisme numérique de Reuters propose les meilleures pratiques des journalistes de Reuters du monde entier afin de fournir les bases d’un journalisme solide, que vous soyez un journaliste en herbe ou un journaliste chevronné à la recherche d’une remise à niveau.

Facebook est fier de s’associer à Reuters pour lancer ce nouveau programme d’apprentissage en ligne et aider les journalistes de la région à acquérir de solides connaissances pendant qu’ils naviguent dans le paysage changeant de l’information numérique.

Ce programme fait suite au partenariat de Facebook avec Reuters pour organiser un programme de e-learning qui a aidé les newsrooms du monde entier à s’équiper pour identifier les médias manipulés.

Les participants recevront un certificat à la fin de leur formation. Pour plus d’informations sur le cours, cliquez ici.

Le programme est disponible en arabe, anglais, français, thaï, singhalais et indonésien. D’autres langues seront disponibles dans les mois à venir.

Communiqué