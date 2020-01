S2T organise la première édition du ‘Smart Tunisian Technoparcks Demo Day’

Partagez 1 Partages

S2T, nouvelle entreprise de gestion d’Elgazala Technopark organise la première édition de son Demo Day « Smart Tunisian Technoparks Demo Day » le 6 Février 2020 de 10h00 à 14h00, à l’espace des conférences du Technopark.

Ce show technologique des entreprises membres de la communauté du technopark se propose de réunir les startups, les PMEs et les porteurs d’idées innovantes permettant ainsi d’assurer l’échange et l’interaction efficace et efficiente directe avec les différents visiteurs et participants.

S2T DEMO DAY 2020, permettra ainsi de soutenir les entreprises économiques et start-ups dans un environnement fortement concurrentiel et ce, à travers les opportunités d’affaires qui leur seront offertes suite à la présentation de leurs produits innovants en lien avec les différents secteurs économiques (e-health, Smartagriculture, e-education, Fintech, greentech, cybersecurity, AI …).

Cet événement vise également à faciliter le Matching entre l’offre et la demande technologique. Une séance de Pitching permettra aux meilleures entreprises sélectionnées de présenter leurs projets et solutions technologiques devant une large audience.

Un demo space sera dédié aux startups et PMEs pour la démonstration de leurs produits, services et pour discuter les opportunités potentielles de partenariat et de financement avec des grandes entreprises, des bailleurs de fonds et des institutions financières

Programme :

10.00-10.30: Accueil & Mot de bienvenue

10.30-12.00: Séance de Pitching

12.00-13.30: Smart Networking

14.00: Cocktail de Clôture

Communiqué