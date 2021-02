Safer Internet Day 2021 : Facebook s’associe à JOSA pour sensibiliser les utilisateurs à la sécurité en ligne

Partagez 0 Partages

A l’occasion du Safer Internet Day 2021, Facebook a annoncé une série d’initiatives dans toute la région Mena afin de promouvoir une plateforme Internet sécurisée pour tous les utilisateurs.

En partenariat avec la Jordan Open Source Association (JOSA), une organisation à but non lucratif qui travaille pour la promotion et la mise en œuvre des principes de l’open source en Jordanie, Facebook publie un guide de sécurité numérique et une boîte à outils de sécurité numérique qui peuvent être utilisés par les utilisateurs pour mieux contrôler les expériences non désirées, offensantes ou blessantes sur Facebook.

La montée de la pandémie du Covid-19 a favorisé l’utilisation de la technologie, en particulier chez les jeunes, il n’a par conséquent jamais été aussi important pour les utilisateurs de savoir se protéger en ligne. Avec ce guide et cette boîte à outils, Facebook espère réduire les cas d’exploitation, d’intimidation et de harcèlement des enfants, le partage non consenti d’images intimes, en particulier autour de la pornographie de sextorsion et de la pornodivugation, et la compromission des comptes des utilisateurs à haut risque, par exemple les activistes et les défenseurs des droits de l’homme.

Les ressources, disponibles en arabe et en anglais, fourniront également aux parents, aux éducateurs et aux tuteurs les ressources dont ils ont besoin pour guider et soutenir leurs adolescents en matière de sécurité en ligne. Elles seront disponibles sur le Centre de sécurité Facebook et sur le mini-site (amanraqami.com) qui a été développé par JOSA.

S’exprimant sur le partenariat, Shahed Al Hindi, Responsable Affaires publiques, Droits humains pour la région MENA chez Facebook a déclaré : “Il est très important pour nous d’assurer la sécurité des gens sur Facebook. Les utilisateurs viennent sur Facebook pour partager leurs histoires, leurs pensées et leurs sentiments et chacun devrait se sentir en sécurité pour le faire sur toutes nos applications. Cependant, il est triste de constater qu’il y aura toujours un petit nombre de personnes malveillantes qui ont l’intention de nuire à autrui, en ligne et hors ligne. Pour être clair, nous n’autorisons pas ce genre de comportement sur Facebook et nous agissons rapidement lorsque cela nous est signalé. Cette campagne et le partenariat avec JOSA ne sont pas seulement un moment unique, mais un processus continu pour sensibiliser les utilisateurs de la région Mena à la sécurité en ligne et les informer des différentes ressources que nous avons mises en place et qu’ils peuvent utiliser pour se protéger”.

Le directeur exécutif de JOSA, Issa Mahasneh, a quant à lui ajouté : « JOSA se préoccupe beaucoup de la sécurité numérique. Rien qu’en 2020, nous avons formé plus de 1 300 personnes sur la manière de protéger leur vie et leur travail en ligne. Des journalistes aux femmes, en passant par les étudiants et les enseignants qui ont dû faire face à l’apprentissage à distance. Grâce à notre partenariat avec Facebook, nous voulons accroître notre portée et sensibiliser les gens aux mesures simples qu’ils peuvent prendre pour protéger leur vie numérique, et leur permettre de se familiariser avec les menaces communes et la manière de les signaler”.

En Égypte, Facebook a annoncé un partenariat avec le National Council for Women (NCW), qui verra le lancement de “Women’s Safety Resources”. Ces ressources comprennent des documents tels que des GIF, des dessins animés et des vidéos qui visent à éduquer les utilisatrices de Facebook sur la manière de gérer et d’ajuster leurs paramètres de confidentialité sur la plateforme, ainsi que de les sensibiliser sur la capacité d’interdire à quiconque de pratiquer toute forme de violence à leur encontre sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, pour soutenir la communauté de journalistes arabes contre l’exploitation et les abus sexuels, la fraude, la corruption et les abus de pouvoir au sein de l’industrie des médias, Facebook s’est également associé avec l’Arab Reporters for Investigative Journalists (ARIJ) pour son projet “I Will Not Stay Silent”, qui vise à former les journalistes afin de lutter contre le harcèlement. Outre ARIJ, Facebook travaille également avec l’ICFJ pour mettre en place leDigital Security Six-Week Webinar Training Series en arabe dans le cadre de la formation sur les solutions de médias sociaux pour les journalistes du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Cette série se déroulera de février à mars et ceux qui participeront aux 6 webinaires en direct recevront un certificat de l’ICFJ et de la FJP. Facebook lancera également un “Guide de sécurité pour les journalistes 2021” en anglais et en arabe, un document complet de 34 pages qui explique comment les journalistes peuvent sécuriser les informations et leurs comptes de réseaux sociaux et protéger leurs sources et contacts.

Facebook est conscient que la sécurité en ligne et l’éducation sont des défis permanents, c’est pourquoi ses efforts de sensibilisation à ce sujet ne se limiteront pas au Safer Internet Day. Facebook a ainsi collaboré avec des experts pour développer ‘Get Digital’— un nouveau programme qui propose des leçons, des conseils et des ressources fondés sur la recherche qui aideront les parents, les écoles et les jeunes à développer les compétences dont ils ont besoin pour devenir de bons utilisateurs des plateformes numériques, compétents et responsables. Le programme devrait être déployé dans la région MENA dans les prochains mois.

Pour accéder au guide et à la boîte à outils de sécurité numérique, veuillez visiter le centre de sécurité de Facebook ou le site amanraqami.com de JOSA.

Communiqué