Sami Saïd (Tunisie Telecom) laureat du prix Inspiring leader of the year 2022

Le directeur exécutif de la sécurité des systèmes et de l’information chez Tunisie Telecom, Sami Saïd, a été distingué par le prix Inspiring leader of the year 2022 et ce lors des North Africa Com Awards.

Dans une publication sur son Linked In, le responsable a annoncé la nouvelle et s’est dit fier et honoré d’avoir été le lauréat de ce prestigieux prix.

« (…) Je tiens à remercier les organisateurs de ce fabuleux événement qui est non seulement un moyen de rendre hommage aux chefs d’entreprises en Afrique mais aussi une belle occasion de les inciter à aller plus loin dans leurs domaines respectifs (…) », a-t-il écrit.

Les North Africa Com Awards distinguent chaque année des innovations technologiques et de télécommunications, des médias et des leaders exceptionnels de toute la région. Le prix Inspiring leader of the year 2021 a été attribué à Elyes Jerbi, CEO de Jumia Tunisie.

NJ