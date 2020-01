Sami Smaoui proposé à la tête du ministère des TIC et de l’Economie numérique

Partagez 167 Partages

Le nouveau Président du gouvernement nommé par Ennahdha pour former un “gouvernement de compétences indépendantes des partis politiques”, Habib Jomli, vient de dévoiler la composition de son équipe gouvernementale. Au poste du ministère des TIC et de l’Economie numérique il propose Sami Smaoui. M. Smaoui est l’ex Directeur Général de HP Tunisie et l’Afrique Francophone jusqu’à 2017.

Actuellement il est en Senior Exécutive chez Ulysse Trading & Industrial Companies, appelé plus communément Groupe Chaibi. Ce groupe opère dans 3 activités : l’emballage, le tourisme (comme la gestions des Hotels Movenpick et Radisson en Tunisie) ainsi que la grande distribution (Carrefour).

M. Smaoui a été Project Manager chez Arçelik-BEKO entre 1996 et 2004 et il a un MBA de l’Université Privée du Sud Méditerranéen (SMU).

A noter que c’est la 2ème fois que le nom de Sami Smaoui est proposé pour ce poste. La première fois était en juillet 2017 quand Youssef Chahed préparait son équipe gouvernementale avant que Ennahdha ne réclame ce ministère et l’octroie à Mohamed Anouar Maarouf.

Walid Naffati