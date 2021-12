Samir Douik, nouvel administrateur représentant de l’Etat au CA de Tunisie Telecom

Partagez 0 Partages

Samir Douik a été désigné administrateur représentant de l’Etat au Conseil d’administration de Tunisie Telecom en remplacement du PDG démissionnaire, Samir Saïed, actuellement ministre de l’Economie et de la Planification.

La nouvelle a été annoncé mercredi 22 décembre 2021, le ministère des Technologies de la communication dans un communiqué.

Diplômé de l’Ecole nationale des sciences de l’informatique et titulaire d’un diplôme en administration des affaires et en technologies de la communication, Samir Douik, est riche d’une expérience professionnelle de plus de trente ans dans le secteur auprès d’entreprises et organisations nationales et internationales.

Il a, entre autres, occupé le poste de directeur général au sein d’Ericsson Tunisie.

NJ