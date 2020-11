Samir Saïed appelle à une mobilisation pour réduire la fracture numérique

Partagez 9 Partages

Tunisie Telecom a lancé, jeudi 5 novembre 2020, la première session de sa série trimestrielle de webinaires Tech Trends by TT. Transmis en livre sur la chaîne Youtube de l’opérateur, cette session a réuni plusieurs experts pour échanger autour de l’inclusion digitale en tant que levier économique et social.

Le président directeur général de Tunisie Telecom, Samir Saïed, a inauguré ce premier webinaire en mettant l’accent sur les objectifs de cet évènement. Il a affirmé que, de par son rôle en tant qu’acteur majeur du secteur, l’opérateur avait souhaité rassembler les talents du pays et les compétences internationales pour parler de l’actualité Tic et ainsi rester à la page de ce qu’il se passe dans ce monde en constante évolution.

“Cette plateforme sera partagée par les compétences qui peuvent éclairer le chemin aux individus et aux PME, dont le potentiel de développement est énorme en particulier avec tout ce que la révolution digitale permet aujourd’hui”, a-t-il avancé.

Interpellé sur le thème choisi, il a expliqué que, souvent, on avait reproché à la technologie de l’information d’avoir créer davantage d’inégalités dans le monde. “Ce qui est vrai d’ailleurs. Près de 50% des richesses du monde sont détenues par 1% de la population, notamment les gens de la Fintech et de la Technologie. On peut donc se poser la question s’ils sont plutôt forces de mal ou forces de bien”.

“Les technologies de l’information devraient être un moteur de développement et d’inclusion et de promotion sociale. Jamais dans notre histoire, nous n’avons connu autant de moyens, pourtant, les gaps sont devenus intolérables”, a-t-il ajouté.

Samir Saïed a soutenu que les opérateurs, ONG, et entrepreneurs devraient aujourd’hui travailler main dans la main afin de réduire les inégalités et permettre à tous de bénéficier de cette opportunité qu’est la transformation digitale.

