Samsung : des innovations mobiles avancées pour améliorer l’expérience des JO

Samsung Electronics Co., Ltd, partenaire mondial des Jeux olympiques et paralympiques, apporte de nouvelles innovations mobiles à Tokyo 2020 pour aider davantage de consommateurs et de fans à vivre l’esprit olympique et paralympique où qu’ils soient dans le monde. Cette année démontrera comment le sport peut nous unir, même lorsque nous ne sommes pas physiquement ensemble. En partenariat avec le Comité international olympique et le Comité international paralympique, Samsung mènera ce voyage grâce à sa toute dernière technologie mobile et à son approche numérique.

Samsung a démarré son programme pour les Jeux olympiques et paralympiques en dévoilant les téléphones Galaxy S21 5G Tokyo 2020 Athlete Phones, qui ont été distribués aux 17 000 athlètes olympiques et paralympiques participant aux Jeux de Tokyo. Parallèlement, Samsung a dévoilé une liste d’incroyables athlètes ambassadeurs et a lancé un grand nombre d’initiatives de marketing numérique, notamment un centre médiatique virtuel Samsung Galaxy Tokyo 2020 qui permettra aux médias et aux fans du monde entier de rester connectés pendant les Jeux.

“Samsung continuera à soutenir les mouvements olympiques et paralympiques et à connecter les fans avec les Jeux, comme nous le faisons depuis plus de 30 ans“, a déclaré Stephanie Choi, vice-présidente senior et responsable de l’équipe de marketing mondial de l’activité de communications mobiles de Samsung Electronics. “Pour Tokyo 2020, nous offrirons aux athlètes et aux fans des opportunités de se connecter et de vivre l’excitation des Jeux grâce à nos technologies mobiles innovantes, comme le dernier appareil Galaxy avec ses capacités 5G.”

Samsung met l’accent sur l’innovation mobile en lançant le Galaxy S21 5G, le téléphone des athlètes de Tokyo 2020

En tant que fournisseur exclusif d’équipements de communication sans fil des Jeux olympiques et paralympiques, Samsung offrira à nouveau des appareils mobiles en édition spéciale à tous les athlètes des Jeux olympiques et paralympiques participant à Tokyo 2020. Samsung a présenté pour la première fois son téléphone d’édition olympique pour les Jeux olympiques en 1988 et en a fourni à tous les athlètes olympiques depuis Sotchi 2014. Cette initiative a été étendue aux paralympiens pour PyeongChang 2018 et se poursuivra pour Tokyo 2020 et au-delà, car Samsung reste engagé dans les mouvements olympiques et paralympiques.

Le Galaxy S21 5G Tokyo 2020 Athlete Phone est doté d’un appareil photo de qualité professionnelle pour les utilisateurs de tout niveau de compétence, et du processeur le plus avancé jamais intégré à un appareil Galaxy pour une plus grande vitesse. Les appareils mobiles sont également économes en énergie et offrent des capacités informatiques avancées pour prendre en charge la connectivité 5G et l’IA sur l’appareil. Pour commémorer Tokyo 2020, le design emblématique de l’appareil présentera un corps bleu et les anneaux olympiques et agitos paralympiques respectifs inscrits à l’arrière.

“Samsung aide les athlètes à rester connectés à leurs proches et fournit de nouveaux moyens sûrs pour les consommateurs, les fans et les médias de vivre l’expérience de Tokyo 2020”, a déclaré Timo Lumme, directeur général des services de télévision et de marketing du CIO. “Ensemble, nous sommes en mesure d’engager et d’inspirer les athlètes et les fans du monde entier et de maintenir l’esprit olympique fort grâce à la technologie mobile innovante et aux nouvelles plateformes numériques de Samsung.”

Samsung fournit une technologie mobile innovante pour améliorer l’expérience de Tokyo 2020

Samsung s’engage à promouvoir le pouvoir du sport, à rassembler la communauté mondiale par des moyens nouveaux et innovants et à améliorer l’expérience des Jeux olympiques et paralympiques grâce à sa technologie mobile immersive et de pointe

Samsung contribuera à faire vivre l’effervescence des Jeux olympiques et paralympiques grâce à des expériences immersives dans les vitrines Samsung (Galaxy Harajuku à Harajuku, Galaxy Athlete Lounge au village olympique et paralympique de Tokyo 2020). Galaxy Harajuku est spécialement conçu pour offrir aux visiteurs des expériences engageantes qui intègrent l’héritage de Samsung en matière d’innovation mobile révolutionnaire et d’activités interactives. Les visiteurs seront encouragés à créer, capturer et partager leurs propres expériences olympiques et paralympiques, en élargissant les plateformes hors ligne aux plateformes numériques pour offrir aux fans du monde entier un aperçu de Tokyo 2020. Parallèlement, le Galaxy Athlete Lounge du village olympique et paralympique sera exclusivement réservé aux athlètes olympiques et paralympiques pendant toute la durée des Jeux pour qu’ils puissent interagir entre eux, se connecter avec leur famille et leurs amis et profiter de diverses expériences Galaxy.

Samsung étendra ses initiatives liées aux Jeux olympiques et paralympiques aux plateformes numériques et sociales afin de s’engager auprès des médias et des fans de sport du monde entier, notamment par le lancement du Samsung Galaxy Tokyo 2020 Media Center. Ce site web sera la destination pour tous les contenus des Jeux olympiques et paralympiques de Samsung, où les fans et les médias pourront se rendre pour en savoir plus sur l’équipe Galaxy, lire des nouvelles en temps réel, regarder les activations de l’équipe Galaxy et télécharger des contenus en coulisses. Cette expérience virtuelle sera l’occasion de se connecter aux Jeux et de se rassembler pour renforcer l’esprit olympique et paralympique.

Le soutien numérique et social se poursuivra pendant la période des Jeux avec le lancement de Galaxy House sur Zepeto, une plateforme virtuelle qui permet aux utilisateurs de créer des personnages 3D d’eux-mêmes. Dans Galaxy House, les fans pourront découvrir les nouveaux contenus marketing de Samsung Tokyo 2020 et profiter d’une nouvelle promotion de pins virtuels.

Les fans peuvent également se rendre sur le site @samsungmobile et montrer leur soutien à tous les athlètes pendant les Jeux olympiques et paralympiques grâce à sa campagne #TweetToCheer sur Twitter et Instagram.

En outre, Samsung est fier d’avoir lancé, avant les Jeux olympiques, sa campagne mondiale intitulée “Proud sponsor of a world coming together“. Elle montre comment la technologie révolutionnaire de Samsung Galaxy permet aux athlètes de rester en contact avec leur famille, leurs amis et leurs fans, même s’ils ne sont pas physiquement réunis.

“Je suis très fière de faire partie de l’équipe Galaxy pour Tokyo 2020. Je voyage pour participer à des compétitions dans le monde entier et j’emporte mon téléphone Samsung partout pour pouvoir rester connectée avec ma famille et mes amis, où que je sois“, a déclaré Sky Brown, qui représentera l’équipe de Grande-Bretagne à Tokyo 2020 en skateboard. “J’espère inspirer d’autres enfants qui me regardent skater aux Jeux pour qu’ils décident qu’ils peuvent eux aussi devenir olympiens.”

Team Galaxy pour renforcer la connexion et inspirer la prochaine génération d’athlètes

Samsung s’est engagé à créer une équipe mondiale et inclusive où chacun a sa place et des chances égales, et Team Galaxy, la liste officielle d’athlètes olympiques et paralympiques de Samsung, représente cet engagement. Dans la perspective de Tokyo 2020, Samsung s’est associé à des athlètes de classe mondiale qui défient les barrières et inspirent les fans par leurs exploits sportifs et leurs contributions “hors du terrain” à leurs communautés.

À propos de la contribution de Samsung aux Jeux olympiques

Samsung est un partenaire olympique mondial depuis les Jeux olympiques d’hiver de Nagano 1998. Depuis plus de 20 ans, l’entreprise, avec son matériel de communication sans fil leader de l’industrie, a permis aux fans et athlètes du monde entier de rester connectés et de partager leur aventure vers le meilleur esprit sportif. Lors de Tokyo 2020, Samsung aidera à diffuser l’esprit des Jeux olympiques via des innovations exclusives qui façonnent l’avenir numérique des Jeux olympiques. L’engagement de Samsung envers le mouvement olympique continuera aux Jeux olympiques et paralympiques de LA 2028 dans la catégorie Matériel de communication sans fil, notamment avec l’activation de l’intelligence artificielle, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et des fonctions 5G de ce matériel.

À propos de la contribution de Samsung aux Jeux paralympiques

Samsung est un partenaire mondial du Comité International Paralympique dans la catégorie Matériel de communication sans fil. Depuis les Jeux paralympiques d’hiver de Turin 2006, Samsung accompagne avec fierté le mouvement paralympique grâce à des campagnes visant à permettre aux athlètes et fans dans le monde entier de partager l’effervescence et l’inspiration des Jeux via des technologies de communication sans fil innovantes. L’engagement de Samsung en tant que partenaire paralympique mondial continuera aux Jeux olympiques et paralympiques de LA 2028 dans la catégorie Matériel de communication sans fil, notamment avec l’activation de l’intelligence artificielle, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et des fonctions 5G de ce matériel.

Communiqué