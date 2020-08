Samsung dévoile ses nouveautés dans l’écosystème Galaxy

Partagez 0 Partages

Samsung Electronics Co., Ltd. a organisé son tout premier événement virtuel «Galaxy Unpacked» diffusé en direct depuis la Corée pour présenter une nouvelle suite de dispositifs d’alimentation. Cinq appareils ont été révélés lors de l’événement permettant aux consommateurs de naviguer dans un monde en perpétuelle évolution: le Galaxy Note20 et le Galaxy Note20 Ultra, la série Note la plus puissante à ce jour; Tab S7 et S7 +, les tablettes multifonctions pour la productivité et la créativité; la Galaxy Watch3, une montre intelligente haut de gamme dotée de fonctionnalités avancées de santé; les écouteurs Galaxy Buds Live, élégants et ergonomiques avec une qualité sonore incroyable; et le Galaxy Z Fold2, le smartphone pliable nouvelle génération avec des améliorations avancées.

La série Galaxy Note20 est disponible en deux versions : le Galaxy Note20 Ultra, conçu pour les fans de Note qui exigent le summum de la puissance et de la productivité, et le Galaxy Note20, pour un plus large éventail d’utilisateurs de Note qui cherchent à maximiser leur temps de travail et de jeu. Les deux ont été conçus pour être d’une efficacité incroyable pour que vous ayez plus de temps pour rester en contact avec les personnes que vous aimez.

Désormais, sur la série Galaxy Note20, les nouvelles fonctionnalités du S Pen et du Samsung Note offrent une expérience encore plus puissante et s’étendent aux Galaxy Tab S7 et Tab S7 + pour plus de flexibilité et de commodité. Par ailleurs, une relation plus profonde avec le partenaire de longue date de Samsung, Microsoft, permet à la série Galaxy Note20 et à votre PC Windows de fonctionner ensemble en toute transparence.

A partir du 15 septembre, jouez à plus de 100 jeux Xbox sur votre téléphone ou tablette, directement depuis le cloud (bêta) avec Xbox Game Pass Ultimate, y compris des succès comme Minecraft Dungeons and Gears 5 . L’expérience de jeu de la série Galaxy Note20 est encore plus améliorée avec son booster de jeu AI et l’optimisation de la réponse audio Bluetooth, la latence tactile de 240Hz sur le Galaxy Note20 Ultra. Plus encore, avec un grand écran immersif et une expérience de jeu fluide grâce au plus rapide processeur de Galaxy à ce jour, la série Galaxy Note20 est une installation de jeu professionnelle qui tient dans la poche.

Les séries Galaxy Note20 et Tab S7 seront disponibles sur certains marchés à partir du 21 août 2020.

• Galaxy Note20 Ultra: Mystic Bronze, Mystic Green, Mystic Grey

• Galaxy Note20: Mystic Bronze, Mystic Black, Mystic White

• Galaxy Tab S7 et S7 +: Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Bronze

Pour plus d’informations sur les derniers appareils Galaxy de Samsung, y compris les spécifications, veuillez visiter : news.samsung.com/galaxy, www.samsungmobilepress.com or www.samsung.com/galaxy.

Source : Communiqué