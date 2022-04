Samsung Electronics organise le Media Forum 2022

Partagez 0 Partages

Samsung Electronics a annoncé les détails des sessions Media Forum 2022, qui visent à mettre en avant la technologie, les fonctionnalités et les innovations utilisées dans sa nouvelle gamme 2022.

Anciennement connues sous le nom de « séminaires techniques », les sessions du Media Forum ont servi de plate-forme unique pour fournir des informations approfondies et offrir une expérience pratique exclusive avec de nouveaux produits au cours des 11 dernières années. Le Forum virtuel mondial de cette année est le troisième événement du genre et attire des participants de 6 régions différentes du 11 avril au 16 mai 2022.

« Ce forum fournit des informations de première main sur les nouveaux produits, technologies et innovations qui assureront l’excellence de la gamme de produits de cette année », a déclaré Simon Sung, vice-président exécutif de la division Visual Display Business de Samsung Electronics. “Alors que nous attendons avec impatience les sessions en direct, nous sommes impatients de partager des informations importantes de nos concepteurs de produits, ingénieurs, experts produits et autres participants pendant le forum. »

Du 11 avril au 16 mai, Samsung Electronics tiendra ses sessions Virtual Media Forum, couvrant Neo QLED 8K, MICRO LED, les jeux sur la nouvelle application Smart Hub, les appareils audio et le portefeuille de style de vie primé de Samsung.

La gamme 2022 de Samsung a été développée à partir de la vision « Des écrans partout, des écrans pour tout le monde ». Conformément à cette vision, Samsung a créé des appareils qui se connectent facilement et de manière transparente aux téléviseurs et aux moniteurs, en tant que hub central pour un style de vie connecté. Les participants auront l’opportunité d’approfondir leurs connaissances sur les produits et domaines suivants :

Néo QLED 8K : Tirant parti des LED Mini Quantum et d’un processeur neuronal quantique 8K, les téléviseurs Neo QLED 8K 2022 de Samsung sont dotés de réseaux neuronaux étendus, d’un mappage de contraste 14 bits plus précis et de fonctions de mise à l’échelle intelligentes compatibles avec l’IA, permettant aux écrans d’afficher des couleurs plus précises avec une qualité exceptionnelle. Le nouveau Smart Hub de Samsung offre aux utilisateurs une interface utilisateur innovante avec une découverte facile du contenu et une gamme de fonctionnalités intelligentes qui placent les téléviseurs et les moniteurs au centre d’un style de vie connecté.

Tirant parti des LED Mini Quantum et d’un processeur neuronal quantique 8K, les téléviseurs Neo QLED 8K 2022 de Samsung sont dotés de réseaux neuronaux étendus, d’un mappage de contraste 14 bits plus précis et de fonctions de mise à l’échelle intelligentes compatibles avec l’IA, permettant aux écrans d’afficher des couleurs plus précises avec une qualité exceptionnelle. Le nouveau Smart Hub de Samsung offre aux utilisateurs une interface utilisateur innovante avec une découverte facile du contenu et une gamme de fonctionnalités intelligentes qui placent les téléviseurs et les moniteurs au centre d’un style de vie connecté. La meilleure expérience de jeu : Les téléviseurs et moniteurs Samsung 2022 offrent l’une des meilleures expériences de jeu à ce jour. Le nouveau Gaming Hub est une plate-forme pour découvrir de nouveaux flux de jeu qui connecte le matériel et les logiciels pour offrir une expérience transparente aux joueurs. La nouvelle gamme Neo QLED 2022 est également dotée de spécifications et de fonctionnalités pour une expérience de jeu ultime, telles que les ports compatibles HDMI 2.1, les jeux Motion Xcelerator Turbo Pro 4K 144Hz, Super Ultrawide GameView et Game Bar, qui améliorent l’efficacité et la jouabilité. jeu, pour assurer une expérience distinctive et facile.

Les téléviseurs et moniteurs Samsung 2022 offrent l’une des meilleures expériences de jeu à ce jour. Le nouveau Gaming Hub est une plate-forme pour découvrir de nouveaux flux de jeu qui connecte le matériel et les logiciels pour offrir une expérience transparente aux joueurs. La nouvelle gamme Neo QLED 2022 est également dotée de spécifications et de fonctionnalités pour une expérience de jeu ultime, telles que les ports compatibles HDMI 2.1, les jeux Motion Xcelerator Turbo Pro 4K 144Hz, Super Ultrawide GameView et Game Bar, qui améliorent l’efficacité et la jouabilité. jeu, pour assurer une expérience distinctive et facile. Télévision de style de vie : Le portefeuille de téléviseurs lifestyle primé de Samsung est doté des dernières technologies et de fonctionnalités intelligentes pour améliorer l’expérience utilisateur. Des fonctionnalités et des applications telles que EyeComfort et Smart Calibration sont conçues pour offrir une expérience de visionnement plus confortable et plus précise, s’adaptant aux modes de vie et aux besoins quotidiens des utilisateurs, tandis que de nouveaux accessoires offrent un écran d’accueil unique, adapté aux attentes et aux besoins des utilisateurs. .

Le portefeuille de téléviseurs lifestyle primé de Samsung est doté des dernières technologies et de fonctionnalités intelligentes pour améliorer l’expérience utilisateur. Des fonctionnalités et des applications telles que EyeComfort et Smart Calibration sont conçues pour offrir une expérience de visionnement plus confortable et plus précise, s’adaptant aux modes de vie et aux besoins quotidiens des utilisateurs, tandis que de nouveaux accessoires offrent un écran d’accueil unique, adapté aux attentes et aux besoins des utilisateurs. . Fonctions sonores : Samsung Audio 2022 intègre les dernières mises à jour matérielles et logicielles, assurant une synchronisation parfaite entre le téléviseur et les haut-parleurs, tout en offrant une expérience audio immersive avec la technologie Dolby Atmos. À cela s’ajoute l’utilisation des derniers haut-parleurs de Samsung, tels que les nouveaux haut-parleurs ultra-minces et la série (S), la ligne Sound Tower qui offre aux utilisateurs un large éventail d’options pour des expériences audio haut de gamme, quel que soit l’espace. et l’emplacement. .

Samsung Audio 2022 intègre les dernières mises à jour matérielles et logicielles, assurant une synchronisation parfaite entre le téléviseur et les haut-parleurs, tout en offrant une expérience audio immersive avec la technologie Dolby Atmos. À cela s’ajoute l’utilisation des derniers haut-parleurs de Samsung, tels que les nouveaux haut-parleurs ultra-minces et la série (S), la ligne Sound Tower qui offre aux utilisateurs un large éventail d’options pour des expériences audio haut de gamme, quel que soit l’espace. et l’emplacement. . Le développement durable au cœur de l’innovation :À travers sa gamme de produits 2022, Samsung vise à réduire systématiquement les émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu’à faciliter le recyclage des produits, tout en minimisant l’impact sur l’environnement pendant la phase de production, afin de contribuer à un avenir plus vert. Combinée à la nouvelle télécommande SolarCell qui tire son énergie de la lumière et des fréquences radio, la gamme de produits 2022 présente un emballage moderne, utilise 90 % d’encre en moins et élimine toutes les agrafes.

Communiqué