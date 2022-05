Samsung FastTrack dévoile les startups gagnantes

Partagez 0 Partages

Dans le cadre de leur partenariat, Samsung Tunisie et Impact Partner (Yunus Social Business Tunisie) ont clôturé, jeudi 19 mai 2022, la 5ème édition du programme Samsung FastTrack.

La cérémonie s’est déroulée en présence de M. Bong Wan Kim, le Directeur Général de Samsung Tunisie et de son équipe Marketing, Mme Zeineb Fakhfakh, la Directrice d’Impact Partner et son équipe, ainsi que des acteurs de l’entreprenariat et les médias.

Après avoir bénéficié d’un accompagnement intensif composé d’ateliers et de coaching personnalisé par des experts nationaux et internationaux, les 15 jeunes entrepreneurs finalistes ont été au rendez-vous pour présenter leurs 11 startups technologiques devant un jury de renommé composé de représentants de fonds d’investissement, de Business Angels et d’experts spécialistes dans les domaines de la nouvelle technologie et l’entreprenariat.

Les 11 startups participantes sont : Baitik.com, Bambinosit, Civitas Digital, HackUp, International Highway, HomeSchool, LoxBox, Neurologs, Relead, Medtrip et Kumulus. Les 3 entrepreneurs lauréats du programme ont remporté des prix d’un total de 40.000 DT répartis comme suit :

1 er prix (20.000 DT) pour Hackup : une plateforme en ligne qui comprend des tests d’évaluation ludiques de haute qualité afin d’accomplir un processus fluide et efficace pour la mise en place d’une série d’événements technologiques Hackathons.

une plateforme en ligne qui comprend des tests d’évaluation ludiques de haute qualité afin d’accomplir un processus fluide et efficace pour la mise en place d’une série d’événements technologiques Hackathons. 2 ème prix (10.000 DT) pour KUMULUS : est une Water Tech Company qui vise à résoudre le problème de pénurie d’eau potable en Afrique et au Moyen-Orient en créant des machines qui utilisent l’énergie solaire pour transformer l’humidité de l’air en eau potable.

est une Water Tech Company qui vise à résoudre le problème de pénurie d’eau potable en Afrique et au Moyen-Orient en créant des machines qui utilisent l’énergie solaire pour transformer l’humidité de l’air en eau potable. 3ème prix (10.000 DT) pour Civitas Digital : est une StartUp de solutions Gov-tech. Elle fournit des solutions numériques complètes et haut de gamme pour les administrations et les entités gouvernementales en proposant une nouvelle classe de produits intelligents, simples à utiliser et faciles à configurer pour les services les plus importants.

Le programme d’accélération Samsung FastTrack, assuré par Impact Partner sous la responsabilité de Nermine Nejima, s’étendait sur 4 semaines. Les participants ont bénéficié de plus de 40 heures de coaching et de plus de 25 sessions de formation et de 3 visites terrain.

Initié par Samsung Tunisie en partenariat avec Impact Partner en 2015, Samsung FastTrack est un programme gratuit qui cible les startups innovantes basées sur les technologies de l’information et de la communication ayant un impact social positif dans le développement durable de plusieurs domaines tels que l’E-commerce, l’éducation, l’agriculture, la santé, le transport, l’énergie etc.

Ce programme permet aux jeunes entrepreneurs d’acquérir des compétences clés et d’élargir leur réseau professionnel en rencontrant des investisseurs potentiels pour le développement de leurs projets.

L’initiative Samsung FastTrack vient confirmer l’implication de Samsung et son engagement au soutien à l’entrepreneuriat et à l’innovation.

Il est à noter que l’appel à candidature pour la 6ème édition de Samsung FastTrack aura lieu en mois d’août prochain.

Communiqué