Samsung lance la cinquième édition de son challenge Fast Track

Partagez 12 Partages

L’antenne tunisienne du constructeur sud-coréen de téléphonie mobile, Samsung, lance la cinquième édition de son challenge dédié aux startups, Fast Track.

Invités de DigiClub, le directeur Marketing et Communication de Samsung Tunisie, Azer Jaafoura, la cheffe du programme Fast Track, Nermine Nejima et la Managing Director chez Impact Partner, Zaineb Fakhfakh, nous ont présenté ce programme et la nouvelle édition.

Ce challenge est à destination de toutes les startups technologiques en early stage. Les candidats retenus pitchent leurs idées devant un jury lequel retient par la suite trois finalistes.

Les participants bénéficient d’un accompagnement et d’une formation pendant quatre semaines pour ainsi acquérir les compétences et outils adéquats au développement de leurs projets respectifs.

Pour faire partie du programme, il suffit de remplir un formulaire disponible ici et ce dimanche 24 octobre au plus tard.

Détails dans la vidéo ci-dessous :

NJ