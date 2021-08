Samsung met l’innovation au service des professionnels avec les Galaxy Z Fold3 5G et Galaxy Z Flip3 5G

Partagez 0 Partages

Samsung Electronics Co., Ltd. a ouvert aujourd’hui un nouveau chapitre dans l’innovation pliable avec deux nouveaux smartphones, le Galaxy Z Fold3 5G et le Galaxy Z Flip3 5G. Ces deux appareils sont des smartphones pliables haut de gamme construits avec le savoir-faire et les innovations phares que les utilisateurs de Samsung ont appris à aimer et à connaître. La troisième génération de ces appareils qui définissent la catégorie intègre des améliorations clés que les utilisateurs d’appareils pliables Samsung ont demandés, les rendant plus durables et offrant des expériences pliables plus optimisées que jamais. Du design iconique au divertissement immersif, les Z Flip3 et Z Fold3 offrent aux utilisateurs de nouvelles façons uniques de travailler, de regarder et de jouer.

Pour ceux qui ont besoin de l’appareil ultime pour la productivité et le divertissement immersif, le Z Fold3 est une véritable centrale multitâche avec des performances de niveau supérieur, un écran Infinity Flex de 7,6 pouces ininterrompus et la toute première prise en charge du S Pen sur un appareil pliable. Pour ceux qui veulent du style et de la fonctionnalité, le Z Flip3 est l’appareil idéal avec son design élégant, compact et facile à emporter, ses fonctions d’appareil photo améliorées et un écran de couverture plus grand conçu pour une utilisation rapide en déplacement.

“Avec les Galaxy Z Fold3 et Z Flip3, Samsung redéfinit une fois de plus les possibilités avec des smartphones pliables qui donnent aux utilisateurs la flexibilité et la polyvalence nécessaires au monde actuel, où tout va très vite”, a déclaré le Dr TM Roh, président et responsable de la branche Communications mobiles de Samsung Electronics. ” En tant que pionnier et leader de l’industrie dans la catégorie des appareils pliables, nous sommes fiers de nous appuyer sur notre héritage d’innovation avec les Z Fold3 et Z Flip3. Ces appareils équipent les consommateurs de technologies qui débloquent de nouvelles façons de maximiser et de profiter de chaque instant grâce à un écosystème fondé sur l’ouverture et l’innovation.”

Un savoir-faire élaboré construit pour durer

Les utilisateurs de Samsung s’attendent à ce que les appareils pliables soient construits pour durer. C’est pourquoi cette génération d’appareils Galaxy Z est construite avec un savoir-faire inégalé. Pour la première fois sur un smartphone pliable, les Z Fold3 et Z Flip3 sont équipés d’une résistance à l’eau IPX8, de sorte que les utilisateurs n’ont plus à s’inquiéter lorsqu’ils sont surpris par la pluie. Les deux appareils sont également construits avec notre nouvel aluminium Armor – l’aluminium le plus solide jamais utilisé sur un smartphone Galaxy – ainsi qu’avec le Corning® Gorilla® Glass Victus™ le plus résistant pour les protéger des rayures et des chutes accidentelles. En outre, les deux appareils comprennent un nouveau film de protection en PET extensible et des couches de panneau d’affichage optimisées, ce qui donne un écran principal 80 % plus durable que les appareils précédents.

Samsung poursuit son héritage de leadership pliable avec des processus rigoureux pour créer des appareils qui restent fiables après des années d’utilisation. La charnière révolutionnaire Hideaway Hinge, introduite pour la première fois sur le Galaxy Z Flip, permet aux appareils de rester en place sous n’importe quel angle pour des expériences utilisateur innovantes avec le mode Flex . Et grâce à l’amélioration de la technologie Sweeper, les poils à l’intérieur de la charnière sont désormais plus courts, ce qui permet de repousser la poussière et d’autres particules et de préserver la durabilité des appareils et la fluidité de l’expérience utilisateur. Les Z Fold3 et Z Flip3 ont également été soumis à un test de pliage éprouvant, vérifié par le Bureau Veritas, pour résister à 200 000 pliages. De plus, ils sont équipés du dernier puissant PA 5nm et de la compatibilité avec la bande 5G pour une expérience optimale à l’intérieur comme à l’extérieur.

Galaxy Z Fold3 5G : Productivité et divertissement ultimes

Dépliez le Z Fold3 pour vous immerger dans des expériences visuelles dignes d’une salle de cinéma et restez pleinement engagé dans votre contenu préféré sur l’écran Infinity Flex de 7,6 pouces, grâce à notre nouvelle technologie de caméra sous l’écran. Avec un minimum de pixels appliqués au-dessus de l’orifice de l’appareil photo, le Z Fold3 offre une plus grande surface d’affichage afin que les utilisateurs disposent d’une toile continue pour leurs applications préférées. Avec la nouvelle technologie d’affichage Eco² appliquée à l’écran, celui-ci est 29 % plus lumineux tout en consommant moins d’énergie. Faites l’expérience d’un défilement encore plus fluide et d’une interaction rapide avec l’appareil grâce au taux de rafraîchissement adaptatif Super Smooth de 120 Hz, désormais disponible sur les écrans principaux et de couverture.

Pour la toute première fois sur la série Galaxy Z, Samsung apporte la technologie de sa série Note bien-aimée au Z Fold3 – la fonctionnalité S Pen. Les utilisateurs peuvent profiter de fonctions S Pen entièrement optimisées sur leur écran pliable, ce qui convient parfaitement aux multitâches en déplacement. Sur l’écran principal massif du Z Fold3, il est plus facile que jamais pour les utilisateurs de prendre des notes pendant un appel vidéo ou de vérifier une liste de choses à faire tout en lisant des e-mails, et les utilisateurs du Z Fold3 peuvent également stimuler leur créativité et leur productivité avec notre stylo S Pen, très apprécié des fans. Le S Pen pour Z Fold3 est disponible en deux options : S Pen Fold Edition et S Pen Pro. Tous deux sont dotés d’un embout Pro rétractable spécialement conçu avec une technologie de limitation de la force pour protéger l’écran principal du Z Fold3 et assurer la tranquillité d’esprit lors de l’utilisation du S Pen. Il s’agit de la meilleure expérience S Pen de Samsung à ce jour, avec une latence encore plus légère pour une composition plus vraie que nature, ce qui garantit que la prise de notes et l’envoi de messages sont transparents et intuitifs.

Les amateurs de productivité apprécieront également les fonctions améliorées du mode Flex de Z Fold3, qui vous permettent de faire plus de choses à la fois, comme participer à un appel vidéo sur l’écran supérieur de l’appareil tout en consultant les notes de réunion sur l’écran inférieur. Avec la nouvelle fenêtre multiactive de Z Fold3, il est encore plus facile de planifier un dîner par texte tout en consultant votre calendrier, le tout sur le grand écran de l’appareil. Et maintenant, sur Z Fold3, les utilisateurs peuvent créer un raccourci et rouvrir les applications de la même manière plus tard grâce à la fonction App Pair améliorée. De plus, ils peuvent utiliser la nouvelle barre des tâches du Z Fold3 pour passer rapidement d’une application à l’autre sans revenir à l’écran d’accueil.

Le Z Fold3 est conçu de manière plus élégante, plus fine et plus légère pour une portabilité encore meilleure que le Galaxy Z Fold2. Il est proposé dans un choix de trois couleurs intemporelles : Phantom Black, Phantom Green et Phantom Silver.

Galaxy Z Flip3 5G : l’équilibre idéal entre style, fonctionnalité et plaisir permanent

Le Z Flip3 permet aux utilisateurs de s’exprimer grâce à des options de couleurs audacieuses, un design épuré et des fonctions haut de gamme. Avec un choix de quatre couleurs tendance – Cream, Green, Lavender et Phantom Black – ainsi que de nouvelles poignées et de nouveaux étuis élégants qui permettent de tenir et de plier le téléphone encore plus facilement, le Z Flip3 est un appareil qui permet une véritable expression de soi. Pour ceux qui recherchent encore plus d’options de couleurs pour s’adapter à leur style, Samsung.com propose des couleurs exclusives, comme le Gray, le Pink et le White.

L’écran de couverture redessiné est désormais quatre fois plus grand et permet de consulter plus facilement les notifications et les messages sans avoir à ouvrir le Z Flip3. Les utilisateurs peuvent suivre leur emploi du temps, consulter la météo et contrôler leur nombre de pas quotidiens grâce aux nouveaux widgets de l’écran de couverture ou coordonner le papier peint de l’écran de couverture avec leur nouvelle Galaxy Watch4 ou Galaxy Watch4 Classic pour un look assorti. Et avec Samsung Pay intégré directement à l’écran de couverture, il n’a jamais été aussi facile de régler ses achats au café du coin.

Le Z Flip3 est également conçu pour offrir aux utilisateurs les meilleures possibilités de capturer et de partager des souvenirs. Doté de quelques-unes de nos dernières fonctions d’appareil photo, les utilisateurs peuvent prendre des selfies encore plus étonnants en mains libres grâce au mode Flex. Ils peuvent également garder l’appareil plié et capturer une photo rapide – et maintenant, même une vidéo – directement à partir de l’écran de couverture grâce à la fonction améliorée Quick Shot en double-cliquant sur la touche d’alimentation du Z Flip3. De plus, le défilement et le partage sont très fluides, grâce au nouveau taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz du Z Flip3.

Le Z Flip3 est idéal pour se détendre et regarder un vlog sur YouTube ou une émission de télévision les mains libres. Grâce aux nouveaux haut-parleurs stéréo améliorés du Z Flip3 avec Dolby Atmos®, vous obtenez un son immersif avec une clarté, une profondeur et des effets spatiaux incroyables, peu importe ce que vous regardez ou écoutez. Et la nouvelle fonctionnalité de panneau mode Flex rend les applications plus belles et plus faciles à utiliser. Lorsque l’appareil est partiellement plié, la fonction Flex Mode Panel vous offre de nouvelles façons d’interagir avec le Z Flip3, en proposant une expérience de visionnage plus pratique en déplaçant la vidéo vers la moitié supérieure de l’écran et les commandes de l’émission, comme la luminosité et le volume, vers la moitié inférieure.

Les expériences pliables optimisées ouvrent de nouvelles possibilités

Avec la série Galaxy Z, les utilisateurs auront accès à davantage d’applications qui tirent pleinement parti de l’écran pliable. Samsung développe des partenariats avec des entreprises de premier plan comme Google, Microsoft et bien d’autres, afin que les utilisateurs puissent profiter d’un plus grand nombre d’applications adaptées à leurs besoins particuliers. Collaborez efficacement avec l’application Microsoft Teams : Profitez d’une expérience de réunion optimisée s’adaptant en fonction du mode Flex de votre Galaxy Z series et de la puissance d’Office et de Teams réunis. Pour une productivité optimale au travail, le mode double volet de Microsoft Outlook pour les appareils Samsung pliables permet aux utilisateurs de lire un e-mail complet tout en prévisualisant les autres sur le côté, comme sur un ordinateur de bureau. Pour offrir aux utilisateurs encore plus de choix, la nouvelle fonction Labs de Samsung leur offre la possibilité d’optimiser encore plus d’applications sur l’écran pliable lorsqu’ils en ont besoin.

En outre, Samsung continue de repenser la manière dont les développeurs d’applications peuvent créer des expériences utilisateur étonnantes, où qu’ils soient. Pour leur offrir davantage d’options tout en garantissant une optimisation de haute qualité, Samsung prend en charge le Remote Test Lab (RTL), qui permet aux développeurs d’applications d’installer et de tester directement leurs applications en temps réel, où qu’ils se trouvent.

Galaxy Buds2 : Des écouteurs pour tout le monde avec un son de qualité supérieure et un port confortable

Les Galaxy Buds2 rejoignent la série Galaxy Z. Conçus pour être portés toute la journée, ils offrent une qualité de son supérieure pour vous permettre de vous immerger dans l’instant présent, où que vous soyez. L’un des derniers ajouts à la gamme Galaxy Buds, le Galaxy Buds2 rejoint le Galaxy Buds Live et le Galaxy Buds Pro, offrant ainsi plus de choix aux consommateurs pour répondre à leurs besoins. Faisant partie de l’écosystème Galaxy, les Galaxy Buds2 sont le compagnon idéal de votre smartphone, tablette ou smartwatch Galaxy.

Que vous utilisiez votre Galaxy Buds2 pour écouter de la musique ou participer à une conférence téléphonique, vous disposez de toutes les fonctionnalités nécessaires pour vous immerger dans votre propre univers. Les haut-parleurs dynamiques bidirectionnels délivrent des aigus clairs et nets et des basses profondes, tandis que la suppression active du bruit permet de bloquer les bruits indésirables. Si vous avez besoin d’entendre ce qui se passe autour de vous, il vous suffit de vous reconnecter grâce aux trois niveaux de son ambiant réglables. Et maintenant, votre voix sera plus claire lors des appels, grâce à une nouvelle solution basée sur l’apprentissage automatique qui filtre une variété de bruits de fond distrayants.

Les Galaxy Buds2 sont les écouteurs les plus petits et les plus légers de Samsung, avec leur forme courbée emblématique. Pour un ajustement plus parfait, nous avons mis au point le “test d’ajustement des écouteurs” dans l’application Galaxy Wearable. Choisissez parmi quatre couleurs contemporaines (graphite, white, olive et lavender) pour mettre en valeur votre style personnel, et complétez le tout avec des étuis d’accessoires tiers.

