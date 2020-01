Samsung présente son Galaxy A51 équipé de quadruple capteur photo

Partagez 2 Partages

Samsung Electronics Ltd.Samsung a lancé le Galaxy A51 en Tunisie. Ce modèle intègre quatre modules photo, garantissant de réussir ses photos en toute circonstance :

Le capteur principal, de 48 MP (f/2,0) sur le Galaxy A51, garantit des clichés nets de jour comme de nuit.

Un capteur de profondeur consacré aux portraits, pour obtenir un rendu professionnel et mettre en valeur le sujet en ajoutant un flou d’arrière-plan.

Un module ultra grand-angle (12 MP, f/2.2) afin de réaliser des photos panoramiques à 123° (un peu plus que l’amplitude d’accommodation de l’œil humain qui fait 120°), pour des paysages à couper le souffle ou des photos de groupe toujours réussies.

Et pour la première fois sur un Smartphone Galaxy, un module dédié à la photo en mode macro. Celui-ci permet d’effectuer des prises de vue en très gros plan en plaçant l’objectif entre 3 et 5 cm seulement du sujet pour un niveau de détail impressionnant.

Un écran Infinity toujours plus immersif

Le Galaxy A51 est équipé d’un nouvel écran Infinity-O mesurant 6,5’’. Sa surface d’affichage a été étendue grâce à l’intégration de l’appareil photo frontal dans une discrète bulle centrée en haut de l’écran et à des bordures plus fines. L’écran du Galaxy A51 bénéficie de la technologie super AMOLED Plus, pour des contrastes saisissants, des noirs profonds et des couleurs éclatantes. Avec son format 20 :9 (qui frôle les écrans de cinéma et leurs 21:9 ), le Galaxy A51 offre une immersion de visionnement inégalé dans sa gamme de produits.

Un design revisité

Le Galaxy A51 se décline en trois coloris élégants : rose, blanc et noir prismatique. Une finition vernie et des motifs minimalistes apportent une touche design à ce smartphone fin et confortable.

Un smartphone endurant

Avec sa batterie exceptionnelle de 4000 mAh, vous pouvez utiliser votre Galaxy A51 toute la journée, et bien plus. Doté de la technologie charge rapide, rechargez-le en un éclair !

Une expérience totalement fluide

Le Galaxy A51 dispose d’un processeur Octo-Core et de 6Go de RAM pour offrir une expérience fluide. Téléchargez plus et supprimez moins grâce à ses 128 Go de stockage interne. Vous pouvez également étendre cet espace grâce à une carte microSD.

Game Booster pour toujours plus de performances

Maximisez vos performances avec Game Booster. Bloquez les distractions et améliorez votre jeu grâce à une interface personnalisée et un menu facile à utiliser. Il apprend de vos habitudes d’utilisation et optimise la batterie, la température et la mémoire de votre smartphone.

Une sécurité sans faille

Offrant une sécurité multicouche, Samsung Knox protège vos informations les plus sensibles contre les logiciels et les menaces malveillantes.

Un déverrouillage personnalisé

Pratique et rapide, le lecteur d’empreinte digitale est situé sous l’écran/ la dalle. D’un seul geste, accédez à vos données de manière sécurisée.

Une interface intuitive et pratique

L’interface One UI vous aide à vous concentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Elle vous permet d’utiliser votre smartphone le plus intuitivement possible. Le mode nuit vous offre un confort visuel dans l’obscurité.

Gardez votre appareil en parfait état

L’application Samsung Members vous aide à optimiser les performances de vos appareils, vous offre des astuces ainsi que toute l’aide dont vous avez besoin.

Caractéristiques du Galaxy A51

Le Galaxy A51 est équipé d’un SoC Exynos 9611 qui est épaulé par 6Go de RAM et un stockage interne de 128 Go. Il dispose d’un écran Infinity-O Super AMOLED de 6,5 pouces et sera lancé sous Android 10 avec One UI 2.0.

