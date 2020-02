Samsung s’impose dans les mises à jour Android

Partagez 5 Partages

Samsung Electronics Ltd.Samsung crée la surprise en réussissant une belle prouesse technologique, celle d’une mise à jour de la version Android à une rapidité époustouflante comparé aux autres marques, et ce malgré tous les obstacles rencontrés.

En effet, avec Android 10, les choses ont considérablement évolué et Samsung continue de nous en mettre plein la vue avec d’importants déploiements OTA majeurs nettement plus rapides et des correctifs de sécurité mensuels.

Android 8.0 Oreo pour S8, Note8, S7

Samsung a publié la première version bêta d’Oreo pour le S8 en 2017. La version stable a été déployée en février 2018 et a même été prolongée jusqu’en mai de la même année pour certaines variantes d’opérateurs.

Quant au Note 8, la mise à jour a été publiée avec Nougat très peu de temps après Oreo, La version Android Oreo stable a été publiée en mars, et certains opérateurs ont choisi de la prolonger également jusqu’en mai.

Android 9.0 Pie pour le S9, Note9, S8, Note8

Pour Android Pie, Samsung a accéléré la quasi-totalité de ses OTA en août dernier. Il est à savoir que son ancien flagship, le Galaxy S9, a déjà obtenu la première version bêta en novembre ainsi que sa mise à jour officielle en décembre 2019. Par ailleurs, le Note9 a reçu une version bêta de Pie ainsi qu’une version stable le mois suivant.

Le S8 et le Note8 n’ont pas tardés, à leur tour, d’intégrer la beta de Pie, soit en janvier, et n’ont dû attendre que jusqu’en février pour que la mise à jour stable soit déployée.

Android 10 pour le S10, Note10, S9, Note 9

La sortie d’Android 10 a provoqué un incroyable cataclysme dans le monde de la téléphonie car c’est ce qui a permis à Samsung de collecter ses meilleurs chiffres ces derniers mois.

En effet, Google aofficiellement publié Android 10 en septembre 2019 et Samsung n’a eu besoin d’à peine un mois et demi pour offrir la première version bêta de son fleuron, le S10. Cela s’en est suivi de multiples mises à jour rapides jusqu’à ce que la version stable voie le jour en novembre.

Le Note10, quant à lui, s’est vu offrir une version bêta en octobre et une version stable en décembre.Ainsi, en dépit de la sortie officielle d’Android 10, Samsung a réussi à mettre à jour ses deux plus récents bijoux avant la fin de l’année.

Pour ce qui est du cas du S9 et du Note9, ils ont obtenu leur version bêta en novembre, puis leur stabilité en janvier et décembre.

Correctifs mensuels encore plus rapides que le Pixel !

Si on fait la rétrospective de ces derniers mois, nous pouvons constater que Samsung a dépassé toutes les autres marques en termes de performances de mises à jour, et les Pixel ne sont pas exclus, puisque la mise à jour mensuelle de lots de sécurité est également plus rapide que le modèle Pixel.

Android 11

Si vous utilisez Android 11 avec un smartphone Samsung, vous pouvez tester la version bêta officielle dans un délai d’un mois et avant la fin de 2020, tous les smartphones Samsung seront mis à jour Android 11.

Notons qu’il a fallu onze mois pour que le S7 soit mis à jour vers Oreo. Avec Android 10, cela est passé à quatre mois pour le S9. Ainsi, le mastodonte coréen est salué mondialement pour ses succès et continue à tenir ses promesses en ne lésinant pas ses efforts pour toujours être le numéro1.

