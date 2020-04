SEEMBA, une alternative digitale aux tournois classiques de gaming

Partagez 0 Partages

Le confinement sanitaire général décrété dans les pays touchés par la pandémie du nouveau coronavirus, Covid-19, a forcé des centaines de milliers de gamers à restreindre leurs mouvements, activités, voire à changer de mode de vie. Plusieurs évènements et manifestations de gaming internationaux et locaux ont été annulés ou reportés sine die.

En ces rudes circonstances, certains acteurs du secteur du gaming ont choisi de résister en employant la voie du digital. C’est en ligne qu’ils organisent des compétitions pour les amateurs de jeux vidéo confinés.

En Tunisie, une jeune startup spécialisée dans l’appui des gamers et développeurs de jeux vidéo tombe à pic. SEEMBA propose une plateforme à travers laquelle les gamers, qu’ils soient professionnels ou amateurs, peuvent participer à des tournois et en plus gagner de l’argent.

« Nous avons développé une solution qui permet de digitaliser les tournois e-sports et gaming ‘on demand’ et avec des frais d’accès moindres », a déclaré le CEO de SEEMBA, Slim ben Nasrallah, lors d’une intervention au 4eépisode de Gaming Story powered by GlobalNet.

Les participants peuvent, à posteriori, convertir leurs prix en cash, en cadeaux ou encore en bons d’achat, selon notre invité.

« Via des plateformes comme SEEMBA, on peut monétiser ses skills de gamers tout en restant à la maison, ce qui correspond aux exigences de cette période de confinement », a noté Selim Ben Nasrallah.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

NJ