Senior Women in Business : appel à candidature jusqu’au 25 février

Partagez 0 Partages

Le programme d’incubation Senior Women in Business, mis en place par “Global Project Partners” (GPP) et la Chambre Nationale des Femmes Cheffes d’Entreprises (CNFCE) en collaboration avec TheNextWomenTunisie(TNWT) et Betacube, a lancé le 1° février dernier un appel à candidatures pour les femmes chercheuses et scientifiques.

Ce programme d’incubation s’adresse à un segment spécifique de femmes chercheures, universitaires et entrepreneures scientifiques seniors ayant 45 ans et plus en Tunisie qui souhaitent transformer un concept basé sur un projet de recherche en startup innovante et scalable.

Le programme vise à:

Accompagner la création de startups par des académiciennes scientifiques

Augmenter la visibilité de ces femmes entrepreneures

Les connecter à l’écosystème des startups.

Les participantes bénéficieront d’un coaching personnalisé, d’un programme d’incubation, de formation et de mentoring ainsi qu’un accès à un réseau d’entrepreneures dans la région MENA.

Le programme d’incubation, entièrement digitalisé!

Le programme d’incubation mis en œuvre par THE NEXT WOMEN Tunisie et Betacube, s’étale sur trois mois (15 Mars au 15 Juin 2021) et prévoit :

Des ateliers de formation interactifs en ligne;

Des sessions de capacity-building;

Un soutien régulier d’un mentor;

Un suivi et coaching personnalisés;

Un accès à des experts en IT;

Des réunions mensuelles avec la communauté ainsi qu’une série de webinaires;

La participation au Demo Day!

Pourquoi participer au programme d’incubation de Senior Women in Business?

Pour transformer une idée basée sur la recherche scientifique en startup;

Pour bénéficier de formations en capacity-building;

Pour gagner de la visibilité;

Pour avoir accès aux opportunités offertes par l’écosystème startup;

Pour faire partie d’une communauté d’entrepreneurs.

Les Modalités du programme:

L’inscription est ouverte depuis 1er février 2021.

Date limite de candidature : l’appel à candidatures se termine le 25 février à 23:00.

: l’appel à candidatures se termine le Les candidates pré-sélectionnées seront invitées à une interview .

. L’annonce des résultats se fera le 08 mars (Journée internationale des droits des femmes)

Le lancement du programme d’incubation aura lieu le 15 mars 2021

Pour postuler pour le programme Senior Women in Business : https://betacube.typeform.com/to/RGZuOLUG

Communiqué