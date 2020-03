Serious Games: la startup tunisienne Next Gen Corp s’exporte à l’international

Partagez 1 Partages

Spécialisée dans le développement de technologies au service de l’éducation et de la santé, Next Gen Corp fournit une panoplie d’applications mobiles thérapeutiques pour les enfants autistes et dyslexiques ainsi que des applications ludo-éducatives destinées à aider à améliorer les capacités cognitives des enfants. Invité du deuxième épisode de Gaming Story sponsored by GlobalNet, le co-fondateur et CTO de la startup, Ahmed Nabeli, nous en dit davantage.

« Nous sommes une entreprise spécialisée dans le développement des serious games. Nous avons lancé plusieurs applications adossées à l’intelligence artificielle permettant, entre autres, de détecter les troubles de la lecture chez les enfants », a indiqué Ahmed Nabeli.

Il a précisé que la startup faisait appel à des pédagogues et des médecins spécialistes pour la rédaction des cahiers des charges avec des objectifs bien clairs avant le démarrage du développement des applications.

Les applications développées par Next Gen Corp sont disponibles sur des tablettes dédiées commercialisées sous le nom de marque Spectrum ou sous formes de cartes. Les produits de la startup sont disponibles dans certaines écoles privées et jardins d’enfants ou encore les magasins de jouets.

« Nous participons, également, à plusieurs foires pour commercialiser nos produits », a ajouté Ahmed Nabeli.

Le CTO de Next Gen Corp est, par ailleurs, revenu sur les débuts de la startup. Il a noté que l’entreprise avait été créée en 2013 par un groupe de quatre personnes. Pour financer leur projet les fondateurs travaillaient, en parallèle, sur le développement de sites web. Ils ont ensuite réussi à lever des fonds et commercialiser entre 2015 et 2019 plus de 30 000 tablettes en Algérie, en Europe et dans les pays du Golfe.

« Nous sommes actuellement en phase de transition. Le marché tunisien devient limité par rapport à nos ambitions. C’est pourquoi, nous nous dirigeons vers une extension à l’international », a affirmé Ahmed Nabeli.

Next Gen Copr a été l’une des premières startups tunisiennes à obtenir le label Startup. Son CEO, Moez Lachnab s’est, par ailleurs, vu décerner le prix du Meilleur Jeune Dirigeant à l’édition 2017 des CJD Business Awards.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Nadya Jennene