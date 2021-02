Sharek : l’initiative de récupération d’appareils électroniques usagés au profit des étudiants et élèves

Partagez 0 Partages

A l’éclatement de la pandémie Covid-19 en Tunisie, le gouvernement a décrété un confinement sanitaire général. Une problématique s’est alors posée, notamment au niveau de l’éducation nationale avec la mise en place d’une stratégie d’enseignement une ligne, de par le manque de hardware et l’indisponibilité de matériel informatique chez une catégorie d’étudiants et d’élèves.

La startup Trust IT a transformé cet obstacle en une opportunité en lançant l’initiative Sharek. Invité de ce 133e épisode de Startup Story powered by Ooredoo, Mohamed Amine Ouni, CEO de TrusT IT et initiateur du mouvement sharek-it.tn, nous en dit davantage.

« L’idée était de joindre l’utile à l’agréable en mettant notre savoir-faire à disposition des élèves et étudiants qui n’avaient pas de matériel informatique récupéré auprès d’entreprises et de particulier qui n’en avaient plus besoin », a-t-il indiqué.

« Nous avons reçu des PC portables, des postes fixes, des tablettes, des iPads, des smartphones… Nous avons alors mis en place un système pour récupérer ce matériel, l’envoyer dans les centres de tri et de réparation de Trust IT et ensuite le distribuer à ceux qui en avaient besoin », a-t-il ajouté soulignant que cette opération s’est déroulée en partenariat avec Intigo et Aramex.

Trust IT a, en effet, lancé un site sur lequel les étudiants pouvaient déposer leurs demandes pour avoir du matériel informatique. Le personnel de Trust IT procédait ensuite à la vérification de ces demandes auprès des universités.

« Cette liaison a ensuite poussé les universités à nous solliciter directement en nous communiquant des listes d’étudiants qui avaient besoin de matériel », a noté Mohamed Amine Ouni.

Cette initiative a été rejoint, ensuite, par les Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) et le ministère des Affaires sociales. Sharek a ainsi pu être élargie aux écoliers. Plusieurs élèves ont, d’ailleurs, pu bénéficier de ce programme qui, notons-le, offre une traçabilité sur les dons qui ont été accordés.

Le CEO de Trust IT a précisé, par ailleurs, que cette initiative a donné naissance à un autre projet de recyclage en partenariat avec Tunisie recyclage et l’Agence nationale de gestion des déchets afin de valoriser les déchets de matériel informatique dans une logique de protection de l’environnement et de réduction de l’empreinte écologique.

Pour déposer une demande ou faire un don, veuillez visiter le site : https://www.sharek-it.tn.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Nadya Jennene