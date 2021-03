SheCreates : Facebook lance un e-book sur les réalisations des femmes au région Mena et en Turquie

Partagez 1 Partages

Afin de célébrer les réalisations des femmes au Moyen-Orient, d’Afrique du Nord (Mena) et de Turquie, Facebook a créé un e-book présentant 26 femmes issues des médias et de l’industrie du divertissement. Cet e-book, conçu pour marquer la Journée internationale de la femme, est une source d’inspiration qui reprend un récit des expériences des femmes mises en lumière, des messages d’encouragement, ainsi que des conseils pour celles qui souhaitent suivre leur exemple.

Le lancement de l’e-book a été effectué à la suite de l’événement #SheCreates qui s’est tenu en décembre, l’un des nombreux efforts déployés par Facebook pour mettre en évidence la puissance des connexions profondes et significatives établies sur la plateforme et sa famille d’applications. Bien que l’impact de la pandémie du COVID-19 ait menacé de réduire à néant des décennies de progrès, les femmes du monde entier ont uni leurs forces à travers la famille d’applications de Facebook pour se soutenir et se renforcer mutuellement. Chacune ayant sa propre histoire à raconter, les femmes ont construit leurs communautés, développé leurs entreprises, créé des mouvements et inspiré les générations futures à se rassembler afin de surmonter des défis imprévus.

Moon Baz, Responsable des partenariats stratégiques, Mena, a déclaré : “En cette Journée internationale de la femme, nous amplifions les voix d’un groupe diversifié de femmes qui créent de la valeur dans les communautés de la région. Ce sont des personnes influentes qui, d’une manière ou d’une autre, ont montré leur capacité à rassembler les gens sur nos plateformes et en dehors de celles-ci en créant des changements et en laissant un impact retentissant sur la vie des autres. Bien que notre travail de promotion d’une plus grande inclusion ne soit pas lié à un seul jour, mois ou année, nous sommes heureux de nous associer à ces femmes en cette occasion particulière pour soutenir leur parcours et leurs réalisations”.

En supplément de la sortie du livre électronique, une vidéo pré-enregistrée de l’événement #SheCreates de Facebook a été diffusée sur Facebook Arabia le 8 mars pour célébrer la Journée internationale de la femme. Cette initiative sur mesure met en lumière les femmes qui créent le changement et préparent la voie en tant que leaders dans leurs domaines, leurs communautés et leurs entreprises.

Derya Matras, Directrice régionale pour l’Afrique, le Moyen-Orient et la Turquie a déclaré : “Chaque jour est un jour de célébration et une opportunité de promouvoir des femmes. L’objectif de #SheCreates est inscrit dans son nom – il met en lumière l’impact incroyable et quotidien des femmes dans la région, la différence qu’elles font et le changement qu’elles créent. Dans tous les secteurs et toutes les industries, les femmes mènent de profondes initiatives, développent des entreprises et créent des mouvements qui touchent l’essence même de ce projet : inspirer les générations futures de femmes pour les années à venir. Je suis incroyablement ravie et fière de jouer un rôle dans la mise en lumière de ces brillantes histoires de femmes”.

