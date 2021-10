SIAMAP 2021: Orange Tunisie réaffirme son engagement auprès des agriculteurs

Partagez 0 Partages

L’agriculture en Tunisie est un secteur majeur et un moteur important du développement économique. Le secteur emploie environ 15% des actifs, contribue à hauteur de 9% du Produit Intérieur Brut (PIB), représente 7,5% du total des investissements, 8% des importations et 9% des exportations totales (Sources : Ministère de l’Agriculture, PAP 2020).

Fort de ce constat et ayant signé un accord de partenariat stratégique avec l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) fin 2020, Orange Tunisie voit de ce fait une formidable opportunité d’accroître ensemble le potentiel agricole du pays, en accompagnant le secteur dans sa transformation digitale, en apportant des solutions de connectivité mais aussi en développant des services mobiles innovants à destination des agriculteurs.

Tout comme il l’a fait pour former les jeunes tunisiens sur les nouvelles technologies grâce à Orange Digital Center, l’opérateur a pour ambition, avec l’UTAP, d’être au plus près des besoins des agriculteurs. Grâce à ses infrastructures et sa connectivité, à son écosystème de partenaires, dont des start-up spécialisées en Agritech, et à la mise en place de différents services, Orange Tunisie peut en effet y répondre ; un processus déjà enclenché avec le lancement de l’offre « El Falleh » et une forte présence au SIAMAP 2021, avec un stand situé à l’entrée principale.

Venez donc nombreux pour à la fois profiter des avantages de l’offre « El Falleh » et bien comprendre l’apport des technologies innovantes pour le secteur de l’agriculture, en rencontrant notamment des start-up partenaires spécialisées dans l’accès à l’information agricole ou encore dans la digitalisation et l’optimisation des cultures (gestion, irrigation…).

Communiqué