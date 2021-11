Signature d’un contrat de partenariat entre OPPO et Bee Tunisie

Partagez 67 Partages

Un nouveau partenariat vient d’être conclu entre OPPO, la marque mondiale leader d’appareils intelligents et Bee Tunisie, fournisseur de services Internet et de solutions à valeurs ajoutées.

La cérémonie de signature du contrat de partenariat vient d’avoir lieu, jeudi 04 novembre 2021 à Tunis, sous la présidence de M. Ron Wang, country manager d’OPPO en Tunisie et M. Karim Labidi, Directeur général de Bee Tunisie, en présence des hauts responsables des deux sociétés.

Pour OPPO, il s’agit du premier contrat de partenariat signé avec un fournisseur de services Internet en Tunisie. Pour Bee Tunisie, c’est une excellente opportunité d’alliance qui générera de nouveaux services exclusifs sur le marché tunisien en termes de solutions innovantes pour les entreprises et l’industrie mobile.

OPPO fête actuellement son troisième anniversaire en Tunisie. La marque a donné une priorité à la relation avec les consommateurs (B2C) et aux divers produits innovants destinés aux particuliers, alors qu’aujourd’hui elle commence à œuvrer pour des partenariats institutionnels et d’affaires afin de stimuler les ventes mais aussi à innover dans les services et offres d’Internet mobile. Selon OPPO « Bee Tunisie a franchi des étapes très importantes et a vu un succès très rapide sur le marché tunisien. OPPO est fière d’être associée avec cette entreprise dynamique et innovante et de coopérer étroitement afin de réaliser ensemble une croissance à deux chiffres ».

Karim Labidi, Directeur général de Bee Tunisie a, pour sa part, souligné « Avec un réseau de 300 points de vente en Tunisie et une politique soutenue de développement commercial, Bee Tunisie est aujourd’hui très proches des clients OPPO et on pourra aller au-delà des ventes des produits pour inclure aussi de nouvelles solutions mobiles exclusives et innovantes sur le marché tunisien ». Il a ajouté « L’année 2022 sera décisive pour ce partenariat avec OPPO qui pourra aboutir à des succès très rapides dans les offres d’internet mobile, le data, l’internet des objets (IOT) et l’accès au haut débit ».

Créée en avril 2017, Internet Smart Solution SA, plus connue sous le nom commercial de Bee est un acteur actif dans le secteur de l’internet et les nouvelles technologies de l’information et de communication et est le 4ème fournisseur d’accès Internet dans notre pays. De par sa licence en IoT et sa capacité d’adaptation aux nouvelles technologies, Bee Tunisie offre un accès internet et des services complémentaires qui répondent au mieux aux besoins et attentes des particuliers et des professionnels. Bee Tunisie dispose de 7 agences dans le pays (3 à Tunis, 1 à Bizerte, 1 à Monastir, 1 à Sfax, 1 à Gabes), emploie 100 collaborateurs hautement qualifiés, avec un réseau de 300 partenaires commerciaux et autour de 40 000 clients B2C et plus de 100 clients B2B sur tout le territoire tunisien.

