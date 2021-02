Signature d’un mémorandum d’entente entre la Tunisia Investment Authority et la Conect International

Partagez 2 Partages

La Tunisia Investment Authority (TIA) et la section internationale de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect International) – représentées respectivement par leurs présidents Beligh Ben Soltane et Foued Gueddich – ont signé, mercredi 10 février 2021, un mémorandum d’entente (MoU).

Ce Protocole d’accord est destiné à valoriser l’intérêt des deux organismes pour l’unification de leurs actions et la mise en place d’une politique commune pour la promotion de la Tunisie comme destination des TICs et soutenir les startups et PME tunisiennes, de différents secteurs porteurs, dans leurs démarches d’exportation.

D’après communiqué