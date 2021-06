Signature d’un partenariat technologique sur la Cyber-sécurité entre TOPNET et KEYSTONE

Partagez 0 Partages

En marge de la 5ème édition de Tunisia Digital Summit qui s’est tenu du 2 au 3 Juin 2021, TOPNET, le leader des fournisseurs de services internet en Tunisie et KEYSTONE GROUP, viennent d’annoncer la signature d’un partenariat technologique en vue de fournir aux clients professionnels de TOPNET des services d’audit, de conseil et d’accompagnement en matière de cyber-sécurité.

Grâce à son expertise dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information aussi bien sur le plan technique, organisationnel et stratégique, Keystone est spécialisé dans l’accompagnement de nombreuses entreprises de renommée mondiale, opérant dans différents secteurs d’activité.

A travers ce partenariat, TOPNET offrira désormais une expertise complète en matière de cyber-sécurité intégrant les volets suivants :

• Le pilotage : en évaluant la maturité des systèmes d’information, le maintient du patrimoine applicatif existant de se clients.

• La sécurité : en établissant un diagnostic contre les menaces d’intrusions et d’indisponibilité des serveurs et fournir des capacités de réponse aux attaques.

• La production : en effectuant une analyse des moyens humains, matériels, logiciels, organisationnels mis en œuvre pour protéger l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données et des applications.

• L’accompagnement : en optimisant les coûts, la qualité et les délais pour la mise à jour de l’environnement informatique de ses clients.

Lors de son intervention, Mme Rym Ben Dhief Akremi, Directrice Générale de Topnet, a assuré que «Face à l’accélération de la transformation digitale des entreprises et à l’explosion des données suite à l’utilisation massive des nouvelles technologies de cloud computing, de l’IoT, du big data et de l’IA , la cyber sécurité est devenue aujourd’hui l’occupation principale de nos clients corporate, c’est pourquoi nous avons pensé à enrichir nos offres de sécurité préventives par la composante audit et conseil, l’objectif ultime de Topnet, c’est de proposer, à travers ce partenariat et d’autres qui suivront, une solution globale adaptée aux besoins de notre clientèle. »

De son coté, Monsieur Haythem El Mir, Directeur Général de Keystone, a déclaré que « Notre expertise et notre longue expérience permettront de sensibiliser et d’accompagner les entreprises tunisiennes pour face aux défis de la digitalisation, une tendance accentuée par le travail à distance durant cette pandémie ».

