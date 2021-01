Signature d’une convention de partenariat entre Flat6Labs Tunis et ENACTUS Tunisie

Partagez 0 Partages

Flat6Labs Tunis et ENACTUS Tunisie ont signé une convention de partenariat, afin de promouvoir l’entrepreneuriat auprès des étudiants et jeunes porteurs d’idées.

Flat6Labs Tunis est un programme régional d’accélération et une société de gestion des investissements d’amorçage qui encourage et investit dans des entrepreneurs brillants et passionnés ayant un potentiel d’innovation et de croissance élevé, s’associe à ENACTUS Tunisie, une association à but non-lucratif qui œuvre à créer un partenariat entre le monde de l’entreprise et l’enseignement supérieur et à mobiliser les étudiants en les encourageant à développer leur leadership et leur capacité entrepreneuriale.

Les deux entités ont des axes stratégiques étroitement liés, et visent le développement et l’encouragement des jeunes entrepreneurs et étudiants.

Cette collaboration entre ENACTUS Tunisie et Flat6Labs Tunis aura principalement pour but de promouvoir leurs actions communes en relation avec l’entrepreneuriat, soutenir les étudiants et les jeunes startupers dans leur démarche de création de projet à impact et Implémenter la culture entrepreneuriale dans les universités quelque soit leur spécialité.

Plus concrètement, les deux parties se sont alliés afin de travailler sur l’identification et la recommandation des projets élaborés, le partage du savoir-faire ainsi que des formations destinées aux étudiants et aux jeunes entrepreneurs.

Mme Khaoula Khedimy Boussama, President & CEO Enactus Tunisia, affirme que « Enactus Tunisie est honoré de s’associer à Flat6Labs afin de consolider les projets élaborés par nos équipes quelques soient leur discipline et région ou par nos alumni. Ce partenariat qui contribuera certainement au renforcement de notre écosystème entrepreneurial, permettra à nos jeunes de devenir non seulement des leaders économiques grâce au développement de leurs compétences mais également de booster des idées et des solutions innovantes à forte valeur ajoutée répondant aux besoins de notre communauté impactée par une crise sanitaire et économique sans précédent. »

De son côté, Yehia Houry, Directeur Exécutif de Flat6Labs Tunis ajoute que: “Flat6Labs a toujours mis en exergue la jeunesse Tunisienne. Depuis le début de notre activité en 2017, nous avons inclus les universités, les lycées et même les écoles dans nos roadshows ainsi que dans nos sessions de sensibilisation vis à vis de l’entrepreneuriat, car nous croyons que cela représente une alternative primordiale pour intégrer les jeunes diplômés dans la vie active et leur permettre de s’épanouir et d’être de vrais contributeurs à l’économie Tunisienne”.

La première action concrète issue de cette convention sera le coaching des projets Enactus au cours du processus de sélection de Flat6Labs Tunis, ce qui permettra à ces jeunes entrepreneurs d’avoir plus de chances d’intégrer le programme d’accélération et de financement de Flat6Labs.

Communiqué