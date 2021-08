Signature d’une convention de partenariat entre la Poste tunisienne et la CTN

Partagez 0 Partages

Dans le cadre de l’application du protocole d’accord signé au cours du mois de janvier 2021, la Poste Tunisienne et la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) ont signé le lundi 23 aout 2021 une convention de partenariat au siège de la Compagnie pour permettre aux clients de ladite compagnie d’acheter et de payer les billets d’une manière sécurisée par le biais de la plateforme de paiement à distance « MasterCard Payment Getway Services : MPGS ».

La convention de partenariat a été signée par M. Sami Mekki, PDG de la Poste Tunisienne et M. Imed Zammit, DG de la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN).

A travers cette convention de partenariat, la Poste Tunisienne met à la disposition de la (CTN ), sa plateforme de paiement à distance MasterCard Payment Getway Services (MPGS ) pour lui permettre d’accepter les paiements des billets moyennant les cartes de paiement électroniques nationales et internationales via les sites de vente en ligne de la Compagnie dans une première étape et à travers les agences de voyage accréditées dans une seconde étape.

Il est à signaler que la plateforme MPGS de la Poste Tunisienne est l’unique plateforme, opérationnelle, en Tunisie, qui accepte les moyens de paiement nationaux et internationaux selon les nouvelles normes et standards de sécurité internationaux et notamment ceux exigés par les compagnies aériennes et maritimes.

En outre, ce partenariat va permettre d’assurer la gestion des comptes en devises pour le rapatriement des fonds collectés via la plateforme MPGS provenant de la vente de billets à l’étranger. Ceci permettra le drainage des devises vers la Tunisie et l’augmentation des réserves de change à l’échelle nationale.

Cette convention constitue une première en Tunisie et en Afrique, entre un établissement financier national disposant d’une plateforme de paiement digital et une compagnie maritimes pour offrir une solution de paiement numérique développée par des compétences tunisiennes.

