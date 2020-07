Sintegra ouvre les portes de la Silicon Valley aux développeurs tunisiens

Partagez 9 Partages

Spécialisé dans le recrutement des compétences IT pour le compte d’entreprises basées, entre autres, en France, Sintegra s’oriente, à présent, vers le marché le plus demandeur en talents. Le cabinet de recrutement tunisien ouvre, en effet, les portes de la Silicon Valley aux développeurs tunisiens. Pour en parler, nous avons invité dans ce 12eépisode de Gaming Story by GlobalNet, Malek Gharbi, Hacker Growth à Sintegra.

Expliquant que la crise Covid-19 a transformé le monde du travail, en particulier la perception des managers en termes de travail en présentiel, Malek Gharbi a avancé que les sociétés, de par le confinement ayant imposé le télétravail, s’étaient rendu compte qu’il n’existait pas de différence entre le travail en remote et le travail en présence physique du personnel.

« Partant de ce constat, nous avons élargi notre champ de compétence à d’autres marchés, la Silicon Valley, notamment », a-t-il affirmé.

En bref, Sintegra se chargera de ramener des marchés depuis la Silicon Valley aux développeurs tunisiens dans le cadre du projet Kasva.

« Nous avons actuellement 42 startups à la recherche de compétences IT pointues spécialisées dans le développement de jeux vidéo ou encore le développement classique », a-t-il ajouté.

Interpellé sur la forme de collaboration avec ces entreprises, Malek Gharbi a indiqué que les recrutés pourraient, selon le besoin de l’entreprise, travailler en freelance ou simplement sous contrat et à distance. Cerise sur le gâteau, le paiement se fera en devise américaine.

Interrogé sur les modalités de recrutement, Malek Gharbi a précisé que Sintegra se chargerait de former les candidats sélectionnés afin qu’ils puissent réussir leurs entretiens. Il a ajouté, dans ce sens, que les candidats auraient quatre à cinq entretiens à passer entre RH et technique.

« La langue et une excellente compétence technique sont des prérequis », a-t-il déclaré.

Pour postuler, veuillez consulter le site : https://sintegraconsulting.com.

Ba9chich.com, pour générer de l’argent pour les créateurs de contenu

Outre le projet Kasva, Malek Gharbi est revenu sur une autre opportunité pour les créateurs de contenu : la plateforme Ba9chich.com. Cette plateforme permet, en effet, aux créateurs de contenu de disposer d’un canal supplémentaire pour partager leur contenu mais aussi de générer des revenus via les contributions de leurs communautés de fans.

« Il suffit de créer un profil sur la plateforme et de partager son contenu auquel ceux qui souhaitent accéder peuvent simplement payer un abonnement. Les fans peuvent également encourager leur créateur de contenu préféré en lui envoyant de l’argent par carte bancaire ou même par SMS », a expliqué Malek Gharbi.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Nadya Jennene