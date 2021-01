Six nouvelles start-up sélectionnées pour la 3e saison d’Orange Fab Tunisie

Partagez 0 Partages

Depuis avril 2019, Orange Fab Tunisie, l’accélérateur corporate de l’opérateur, a accompagné douze start-up au cours de deux saisons d’accélération. Ces start-up ont pu ainsi signer des contrats business avec Orange Tunisie, avec le Groupe Orange et avec leurs partenaires.

Orange Fab Tunisie fait partie de l’écosystème Orange Digital Center, mis en place dans le quartier du Lac à Tunis, pour former les jeunes aux technologies innovantes et aux métiers de demain et accompagner les start-up.

Orange Fab Tunisie a pour mission essentielle d’accompagner les start-up tunisiennes dans le développement de leurs activités, en construisant des partenariats commerciaux avec les lignes de marchés d’Orange Tunisie, du Groupe Orange et de leurs partenaires, au niveau national et international : Ce sont des marchés importants en termes de volume d’affaires, ce qui constitue un gage de confiance et une référence pour un avantage compétitif certain.

Pour cette 3e saison, 6 start-up ont donc été sélectionnées, suite à l’appel à candidatures lancé en septembre dernier. Il s’agit des start-up suivantes :

iCompass , spécialisé dans la relation clients utilisant l’IA et plus spécifiquement le traitement automatique du langage naturel, un ensemble d’algorithmes de deep learning ;

, spécialisé dans la relation clients utilisant l’IA et plus spécifiquement le traitement automatique du langage naturel, un ensemble d’algorithmes de deep learning ; Liberrex , système de gestion des files d’attentes basé sur le cloud ;

, système de gestion des files d’attentes basé sur le cloud ; Kademia , plateforme de soutien scolaire pour les élèves de la 7 e année de base au baccalauréat ;

, plateforme de soutien scolaire pour les élèves de la 7 année de base au baccalauréat ; Dabchy , vide-dressing en ligne, destiné essentiellement à la gent féminine, qui repose sur l’économie circulaire ;

, vide-dressing en ligne, destiné essentiellement à la gent féminine, qui repose sur l’économie circulaire ; Seabex , plateforme de contrôle et d’automatisation pour l’agriculture de précision qui permet d’optimiser l’utilisation des ressources et d’améliorer la production ;

, plateforme de contrôle et d’automatisation pour l’agriculture de précision qui permet d’optimiser l’utilisation des ressources et d’améliorer la production ; Ahkili, helpline B2C et B2B qui offre des téléconsultations de psychologues qualifiés, sans prise de rendez-vous.

Ces start-up sélectionnées vont donc pouvoir notamment bénéficier d’un accès au marché local et international et d’un accompagnement sur-mesure.

En effet, le programme d’accélération de start-up d’Orange Fab Tunisie présente plusieurs avantages :

– Une présence internationale sur 17 territoires à travers le monde à travers le réseau des Orange Fabs ;

– Un programme de mentorat personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de chacune des start-up sélectionnées ;

– L’accès à des événements nationaux & internationaux pour entre autres réseauter ;

– La participation au Démo Day et la possibilité de rencontrer des partenaires stratégiques (investisseurs, grands groupes, réseau Orange Fabs international… ).

Pour rappel, Orange Fab Tunisie sélectionne deux fois par an des start-up prometteuses dont l’activité concorde avec les objectifs stratégiques de l’opérateur, centrés essentiellement sur le numérique au service de l’humain : œuvrer pour la transformation digitale du pays et offrir à ses clients une expérience incomparable.

Soyez donc au RDV pour l’appel à candidatures de la prochaine saison !

Communiqué