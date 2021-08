SMART CHINA EXPO 2021 : OPPO dévoile la nouvelle série MagVOOC et les technologies de connectivité automobile

Partagez 138 Partages

OPPO, la marque mondiale leader d’appareils intelligents, vient de participer à la SMART CHINA EXPO 2021 qui s’est tenue à Chongqing, en Chine, du 23 au 26 août 2021 sur le thème “Technologie intelligente : Renforcer l’économie, enrichir la vie”. OPPO a présenté à cette occasion sa nouvelle série de chargeurs rapides OPPO MagVOOC, ses nouvelles solutions de la connectivité automobile et plus encore.

« OPPO accomplit régulièrement son déploiement stratégique dans le domaine de l’Internet des objets (IoT) ainsi que dans des domaines plus larges concernant l’Internet de l’expérience, et ce dans le but d’autonomiser les clients dans une variété de scénarios » a déclaré Henry Duan, vice-président et président du produit Smartphone chez OPPO. « Avec les nouvelles technologies de recharge rapide magnétique et de connectivité au volant, nous faisons de notre mieux pour améliorer l’expérience client dans tous les aspects.”

De nouvelles technologies sans précédent : chargement à l’air libre et charge flash MagVOOC

En plus de présenter sa technologie de recharge sans fil à l’air libre lors de l’exposition SMART CHINA 2021, OPPO a également révélé pour la première fois ses technologies de recharge rapide magnétique : la série OPPO MagVOOC.

Cette nouvelle série comprend la banque de recharge sans fil MagVOOC, qui utilise un système d’alignement magnétique pour assurer un alignement précis entre le téléphone et le chargeur ainsi que le chargeur rapide ultra-mince MagVOOC, qui adopte un design divisé rendant l’ensemble du chargeur plus fin. La conception de ces deux appareils leur permet d’être facilement transportables. Le support de la charge rapide sans fil MagVOOC permet, par ailleurs, aux utilisateurs d’économiser jusqu’à 60 % du temps de préparation par rapport à une charge filaire classique. OPPO s’engage ainsi à optimiser ses technologies et ses produits afin de satisfaire les besoins des utilisateurs les plus diversifiés.

Des capacités incroyablement intelligentes de la connectivité automobile

Sur un autre plan, OPPO a dévoilé aussi ses dernières réalisations en matière de connectivité des smartphones en automobile, notamment la clé de voiture numérique, la commande à distance du véhicule sur OPPO Find X3, la commande à distance du véhicule sur OPPO Watch 2 ainsi que la charge rapide en voiture.

La clé de voiture numérique permet aux utilisateurs d’utiliser simplement les smartphones OPPO pour déverrouiller leur voiture via Bluetooth. Aucun réseau mobile n’est nécessaire, ce qui la rend plus pratique pour une utilisation quotidienne.

Le contrôle à distance du véhicule sur OPPO Find X3 ou OPPO Watch 2 permet aux utilisateurs d’allumer à distance la climatisation via une application dédiée. Il peut également aider les propriétaires de voitures à rechercher leur véhicule en actionnant le klaxon à distance.

Les utilisateurs peuvent également profiter de la charge rapide avancée d’OPPO, qui prend en charge la charge flash USB VOOC 65W et la charge flash sans fil VOOC 40W pendant la conduite.

OPPO a toujours été ouvert aux collaborations dans l’industrie pour explorer de nouvelles possibilités et a conclu des partenariats avec de nombreuses grandes marques de véhicules, telles que NIO, BYD Auto et Geely.

À l’avenir, les smartphones deviendront le centre de contrôle de nos véhicules. Un nombre croissant de technologies avancées seront intégrées dans l’écosystème de connectivité smartphone-véhicule. L’expérience à bord du véhicule sera de plus en plus intégrée.

Appareils et objets divers connectés de manière fluide

Depuis le lancement de ses recherches et innovations sur l’Internet de l’expérience, OPPO a pu présenter plusieurs réalisations importantes, telles que les lunettes de réalité augmentée AR Glass 2021 et d’autres appareils domestiques intelligents qui sont tous connectés par la technologie UWB.

Les lunettes OPPO AR Glass 2021 adoptent un design spécial qui les rend plus légères. Les porter pendant de longues périodes est devenu plus confortable. Équipées de la solution optique grand public Birdbath, ces lunettes connectées offrent des expériences « type cinéma » aux utilisateurs.

Après avoir franchi de nouveaux territoires dans l’Internet des objets, OPPO se penche sur sa vision futuriste de l’Internet de l’expérience en vue de créer un monde avec des connexions et des intégrations améliorées entre les humains et les appareils.

Communiqué