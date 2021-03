Smartphone : Huawei lance le Mate X2

Partagez 2 Partages

Huawei Consumer Business Group (BG) a récemment lancé le nouveau HUAWEI Mate X2, le smartphone phare pliable nouvelle génération. Il apporte une expérience passionnante grâce au nouveau Falcon Wing Design ouvrant de nouvelles possibilités à la technologie mobile.

Doté d’un design moderne compact avec un point d’équilibre délibérément déplacé, le HUAWEI Mate X2 s’adapte à tous vos besoins qu’il soit pliable ou non. L’écran déplié, offre une expérience utilisateur cohérente sur les deux formulaires. Conçu avec précision, le HUAWEI Mate X2 se plie parfaitement sous forme compact et se déplie magnifiquement dans un écran plat. Le châssis composite en acier et fibre de carbone à haute résistance en fait un appareil léger mais robuste. Combinant la caméra quadruple Ultra Vision Leica, le puissant système de son stéréo à deux haut-parleurs et le chipset Kirin 9000 5G ultra-rapide, HUAWEI Mate X2 illustre les meilleures technologies de l’industrie.

Richard Yu, Le directeur général et PDG de HUAWEI consumer BG a déclaré ; : “Avec les meilleures innovations logicielles et matérielles, Huawei Mate X2 représente un énorme bond en avant et établit la référence pour les futurs appareils pliables». Il ajoute ; « Alors que le HUAWEI Mate Xs était largement considéré comme le meilleur appareil pliable de sa catégorie, nous avons continué à pousser de nouvelles façons d’améliorer encore l’expérience pliable. Le HUAWEI Mate X2 représente l’avenir de la technologie des smartphones, avec des innovations pionnières et une expérience utilisateur vraiment fantastique à tous les niveaux».

Falcon Wing Design: une beauté qui dément la sophistication :

La conception pliable sans couture du HUAWEI Mate X2 se plie parfaitement en une forme compacte avec des coins lisses tout autour. Déplié, il a une face arrière inclinée qui permet à l’appareil d’être aussi mince que 4,4 mm à une extrémité.

Avec sa conception à double écran, l’écran interne flexible du HUAWEI Mate X2 mesure 8 pouces de diagonale, l’un des plus grands du genre. En plus de cela, HUAWEI Mate X2 introduit également une couche nano-optique à commande magnétique pour minimiser la réflexion. Il fonctionne parfaitement avec l’écran OLED de 6,45 pouces à l’extérieur. Les deux écrans ont une très haute résolution, une fréquence d’échantillonnage tactile élevée et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz pour offrir une expérience cohérente lorsque les utilisateurs passent d’un mode à un autre.

Déployer de nouvelles expériences

Avec deux écrans, HUAWEI Mate X2 offre une vue meilleure des deux mondes. Le plus grand écran offre une zone de visualisation étendue, tandis que la pliable de l’appareil maximise la portabilité. En s’appuyant sur des recherches approfondies sur les facteurs humains, Huawei a conçu le facteur de forme pliable de A à Z pour soutenir l’expérience intelligente unique. De la navigation Internet et des tâches de productivité au bureau à la consommation de médias, en passant par les achats en ligne et les jeux à la maison, HUAWEI Mate X2 offre des expériences incroyablement immersives comme les autres.

Le grand écran du HUAWEI Mate X2 est complété par une suite de fonctionnalités intelligentes conçues autour du multitâche. Avec Smart Multi-Window, Floating Window, App Multiplier, App Bubble et plus encore, les utilisateurs peuvent effectuer plusieurs tâches efficacement même sur un seul écran.

Multi-Window permet aux utilisateurs de pré-visualiser rapidement le contenu sur une autre application sans réduire l’application active, comme la prévisualisation d’une pièce jointe à un e-mail sur l’application Email ou l’ouverture d’un lien hypertexte sur le Bloc-notes.

Offrir le meilleur des performances des smartphones de nouvelle génération

Au-delà de son esthétique exceptionnelle, HUAWEI Mate X2 est une centrale électrique polyvalente qui combine des capacités audiovisuelles phares avec une puce ultra rapide et économe en énergie qui prend en charge une connectivité stable et à haute vitesse.

En tant que smartphone phare conçu par Huawei, un leader de l’industrie de la technologie des caméras mobiles, HUAWEI Mate X2 est équipé de la caméra Quad Ultra Vision Leica pour permettre aux consommateurs de documenter et de partager leur vie avec une clarté cristalline, à tout moment de la journée. La conception pliable unique du HUAWEI Mate X2 permet aux utilisateurs de profiter du puissant appareil photo quadruple Ultra Vision Leica pour des autoportraits. Avec une caméra selfie prenant en charge la capture haute résolution, ultra-large et à plage dynamique élevée, les selfies ne seront plus jamais les mêmes.

