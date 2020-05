Smartphone : la série Nova de Huawei est de retour

Partagez 3 Partages

La fameuse série Nova de Huawei avec toute sa beauté et sa fraicheur est finalement de retour pour vous offrir une nouvelle déclinaison de smartphones, un concentré d’intelligence artificielle, et des appareils d’une puissance inégalée.

Après le grand succès du Huawei Nova 3i, on savait déjà tout sur la série et sa cible. Une combinaison parfaite entre l’esprit du smartphone et les jeunes pleins de vie.

Le géant chinois Huawei prouve encore une fois que son pouvoir réside dans sa capacité à regrouper une haute qualité des produits et d’innovations technologiques tout en gardant le côté rébellion et jeune.

Les quatre éléments n, o, v, a sont une combinaison du monogramme unique qui présente deux personnes, la figure de gauche étend ses mains et présente un geste énorme, symbolisant l’enthousiasme et la vitalité tandis que la figure de droite est assise calme, confiante et déterminée.

Le nouveau Nova 7i, tant attendu, a ouvert de nouvelles portes pour les amateurs de médias sociaux. Il est équipé d’une caméra Quad AI 48MP et les images de la galerie photos du téléphone peuvent être instantanément partagées avec n’importe quelle application téléchargée à partir de la App Gallery, développée par Huawei ou de boutiques d’applications tierces.

La quad-caméra 48MP améliorée par l’Intelligence artificielle est adaptée à toutes les envies de création à tout moment, n’importe où et quelque soit le format.

Le capteur principal de 48 MP offre des images ultra-nettes, de nuit comme de jour. Supposons donc que vous n’aimez pas la composition globale de l’image, n’hésitez pas à en couper une partie pour une utilisation finale, car les détails zoomés restent tout aussi nets.

La caméra ultra-grand angle à 120 ° comprend un champ de vision plus large, idéal pour la prise de vue d’une architecture magnifique et de gratte-ciels, ainsi que de photos de groupe à grande échelle. L’IA a été déployée pour créer un algorithme spécial qui réduit efficacement la distorsion trop courante dans la photographie grand angle.

Il y a aussi un capteur de profondeur dédié qui est indispensable pour la prise de vue de niveau professionnel. Il brouille même l’arrière-plan le plus complexe d’une manière précise

Vous devez vous demander maintenant, Y’a quoi de plus avec le nouveau NOVA 7I ? Un design jeune, des couleurs à la mode et des caractéristiques révolutionnaires et bien plus…

D’après communiqué