Smartphone: Samsung présente son nouveau Galaxy A31

Samsung Electronics Ltd. annonce aujourd’hui la sortie du Galaxy A31 en Tunisie.Il dispose d’un écran SUPER AMOLED de 6,4 pouces, d’un module photo dorsal quadruple ainsi que d’une batterie de 5 000 mAh.

Tout voir sur un superbe écran grand format

Le Galaxy A31 est équipé d’un grand écran Infinity-U de 6,4 pouces. Son large format 20:9 qui affiche le contenu d’un bord à l’autre de l’écran pour que vous puissiez regarder vos vidéos, jeux et streams préférés en direct en qualité FHD+ avec la technologieSuper AMOLED pour une expérience immersive garantie.

Fin à l’extérieur, massif à l’intérieur

Le Galaxy A31 est tout ce que vous voulez dans un téléphone au design épuré ! Doté d’une grande batterie de 5 000 mAh (typique) dans une coque de 8,6 mm d’épaisseur, il tient parfaitement dans votre main. Son design géométrique présente une finition brillante, se déclinant en 3 coloris : Noir Prisme Crush, Blanc Prisme Crush et Bleu Prisme Crush.

Quatre appareils photo pour plus de perspective

La caméra principale de 48 mégapixels permet de capturer des photos nettes et claires en très haute résolution, de jour comme de nuit. L’objectif macro 5 MP vous permet d’effectuer des prises de vue en très gros plan en plaçant l’objectif entre 3 et 5 cm seulement du sujet, avec un niveau de détails impressionnant.Le quatrième capteur est quant à lui consacré aux portraits.

Pour voir la vie en grand

Donnez une autre perspective à vos clichés avec le capteur ultra grand angle. Avec son champ de vision de 123°en 8 MP,capturez des paysages à couper le souffle et réalisez des photos de groupe réussies.

Des selfies sublimés

Vous voulez des selfies réussis à chaque fois ? Avec l’appareil photo frontale 20 MP duGalaxy A31, vous obtenez des photos de jour incroyables nettes et en haute résolution. En prime, la mise au point en direct améliore encore plus vos portraits.

Une autonomie exceptionnelle

Lorsque vous vivez à fond, vous avez besoin d’un téléphone adapté à votre rythme. Avec une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 15 W, vous pouvez visionner, partager et jouer selon vos envies.

Profitez de plus d’espace pour jouer

Le Galaxy A31 allie rapidité et grande capacité de stockage. Avec un processeur Octa-Core de pointe et 4 Go de RAM, il offre des performances fluides et efficaces. Téléchargez plus et supprimez moins avec 128 Go de mémoire interne, extensible avec une carte microSDjusqu’à 512 Go.

Une sécurité sans faille

Intégré au matériel et au logiciel du téléphone au stade de la fabrication, Samsung Knox sécurise votre téléphone dès que vous l’allumez. Grâce à une protection sur plusieurs niveaux, cette plateforme protège vos données les plus sensibles contre les logiciels malveillants et autres menaces.

Votre empreinte digitale est la clé

Le Galaxy A31 est doté d’un système d’authentification biométrique avancé. Le capteur d’empreinte digitale intégré sous l’écranreconnaît uniquement votre empreinte digitale. Résultat: vous êtes la seule personne à pouvoir déverrouiller le téléphone d’un simple mouvement.

