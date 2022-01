Smartphones compatibles 5G : Apple et Samsung s’accaparent déjà le marché

Partagez 1 Partages

Plusieurs marques de téléphonie mobile ont adapté leurs smartphones afin qu’ils soient compatibles avec la 5G dont le lancement commercial est imminent dans plusieurs pays.

Apple se trouve en haut de la liste et s’accapare avec Samsung la quasi-totalité du marché des téléphones qui peuvent prendre en charge la technologie 5G.

La firme américaine a 61,84% de parts et la sud-coréenne 35.05%, selon Newzoo. OnePlus arrive troisième avec une part minime de 1.33%. Huawei et Oppo se placent eux en queue de classement à la 9e et 10e place respectivement.

