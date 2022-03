Speedchecker – Réseau mobile : Tunisie Telecom et Ooredoo Tunisie dans le Top 10 africain

Partagez 23 Partages

Speedchecker a publié son dernier rapport sur les meilleurs réseaux mobiles disponibles en Afrique. Chaque pays ne peut avoir qu’un seul ‘’champion’’ suivant ces deux catégories : le réseau mobile le plus rapide et la meilleure couverture mobile.

Sur les trois opérateurs actifs sur le marché tunisien, deux ont été primés. Il s’agit de Ooredoo Tunisie et de l’opérateur national, Tunisie Telecom. Nous noterons l’absence de Orange Tunisie de ce classement dans les deux catégories susmentionnées.

Tunisie Telecom est arrivé troisième en Afrique dans le top 10 des réseaux mobiles les plus rapides. Il est devancé sur le continent par Maroc Telecom – en tête – et MTN en Afrique du Sud, deuxième. Ooredoo Tunisie s’est, lui, classé 9e dans le top 10 des meilleures couvertures mobiles en Afrique.

Speedchecker s’est basé, dans ce rapport, sur la collecte de données à partir des appareils d’utilisateurs finaux exécutant des systèmes Android et iOS. Toutes leurs mesures sont exécutées vers un CDN (Réseau de diffusion de contenu) qui a une large empreinte géographique et héberge une partie importante du contenu auquel les utilisateurs accèdent.

Il a, par ailleurs, développé une méthodologie d’évaluation pour la couverture mobile, où son processus d’analyse de données comprend quatre étapes principales : la collecte, le filtrage, l’agrégation spatiale et la synthèse.

Ce processus commence par la collecte des millions de mesures cellulaires qui sont reçues quotidiennement par des appareils Android du monde entier. Puis, le filtrage est appliqué pour s’assurer que seules les mesures pertinentes sont prises en compte.

Après vient l’agrégation spatiale. Les mesures de signaux multi-RAT filtrées qui sont recueillies (du 21 janvier 2021 au 21 janvier 2022) sont regroupées en tuile d’environ 1km². Toutes les tuiles où au moins un service d’opérateur a été détecté sont additionnées à partir d’une empreinte de couverture totale du pays. Chaque opérateur se voit ensuite attribuer un score par tuile en fonction de la puissance moyenne du signal et de la disponibilité particulière du RAT (un RAT plus élevé et un signal plus fort contribueront à un score plus élevé).

Enfin, la synthèse dans lequel les scores de toutes les tuiles sont additionnées par opérateur, cela forme le score total de couverture de l’opérateur qui est ensuite divisé par l’empreinte de couverture du pays pour produire un score de couverture global de l’opérateur.

Abderaouf Nanouche