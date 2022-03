SPRINT recrute sa promotion d’incubateurs et d’accélérateurs

Partagez 0 Partages

SPRINT (http://www.sprint-network.co/) est un réseau porté par INCO et soutenu par la Région Île-de-France. Il rassemble plus de 300 startups à fort impact, 9 collectivités territoriales (Tunis, Alger, Casablanca, Dakar, Abidjan, Antananarivo, Beyrouth, Erevan, Île-de-France) et 7 incubateurs.

Depuis 4 ans, SPRINT a pour vocation d’accompagner l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneur.e.s qui cherche à combiner efficience économique, création de richesses et fort impact sociétal. Pour cette nouvelle édition, SPRINT se fixe de nouveaux objectifs :

Renforcer les capacités de 27 incubateurs issus des 9 pays et les positionner comme des leviers d’innovation au service des collectivités territoriales membres du réseau SPRINT.

Accélérer la connexion et le déploiement d’entreprises franciliennes et notamment d’entreprises portées par des entrepreneurs issus de la diaspora vers les pays du réseau SPRINT.

Continuer à sensibiliser et accompagner la jeunesse des 9 pays du réseau SPRINT dans le développement d’entreprises à impact.

Ainsi, SPRINT recrute 27 incubateurs qui bénéficieront :

d’un parcours d’accompagnement sur-mesure de 4 mois pour permettre aux équipes de monter en compétences sur les différentes activités de l’incubateur, découvrir et développer de nouveaux outils et méthodologies d’accompagnement et maîtriser la levée de fonds,

d’un accès pour leurs équipes et une sélection de leurs start-ups à un réseau francophone d’acteurs comprenant des entrepreneur.e.s, des incubateurs et des collectivités territoriales engagés,

la participation à une rencontre internationale dans un des pays du réseau.

Toutes les structures d’accompagnement issues des pays membres du réseau et intéressées à rejoindre ce programme sont invitées à candidater via ce formulaire : https://inco-group.typeform.com/aapsprint avant le 31 mars 2022.

Communiqué