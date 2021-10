Startup Act – Etat des lieux et chiffres clés de l’année 2020

Partagez 5 Partages

Invitée de l’épisode 128 de DigiClub powered by Topnet avec le soutien de Huawei, Farah Boughanmi, Startup Analyst chez Smart Capital – la société de gestion agréée par le Conseil des marchés financiers et chargée de la mise en œuvre de Startup Tunisia – nous a parlé du nouveau rapport de Smart Capital pour l’année 2020 ainsi que des principaux indicateurs des startups labélisées et leur évolution par rapport à 2019, l’année d’entrée en vigueur de la loi Startup Act.

Elle a indiqué que sur les 618 demandes de labellisation déposées depuis le lancement du Startup Act, 401 startups avaient reçu une réponse favorable jusqu’à décembre 2020 dont 248 en 2019, précisant que la liste de toutes les startups labellisées est disponible sur le portail dédié.

« Si l’on ajoute celles labellisées jusqu’à la dernière session de août 2021, nous arrivons à 599 », a-t-elle ajouté.

Revenant sur les avantages à destination des startupeurs en phase de démarrage, elle a noté que des bourses – allouées par l’Etat – avaient été accordées à 189 fondateurs de startup soit le double des bénéficiaires en 2019.

« De plus, sept startups ont pu bénéficier du statut d’opérateur économique agréé, parmi un total de 78 entreprises tunisiennes qui profitent de ce statut », a-t-elle affirmé rappelant que ce statut permet de faciliter plusieurs procédures douanières pour les bénéficiaires.

Pour ce qui est de la prise en charge par l’Etat tunisien des charges sociales et patronales que devraient avancées les startups, elle a révélé que 279 structures avaient eu le privilège d’en bénéficier en 2020, soit 111 startups de plus par rapport à l’année 2019. Au total, 5,7 millions de dinars ont été déboursés par l’Etat dans ce sens.

Concernant les secteurs d’activité auxquels appartiennent les startups labellisées, Farah Boughanmi a expliqué que le secteur phare qui dominait, en 2019, était le Business Software and Services et pour 2020, les Market Places, notant que cela était motivé, entre autres, par le contexte épidémique.

« Avec un taux de 15,7% les Markets Places ont été prédominants en 2020 alors qu’ils représentaient 10,9%. Pour les sous-secteurs, c’est le retail qui a été en tête, de par l’impact de l’épidémie Covid-19. Puis viennent les services tels que le marketing ou l’agritech », a-t-elle ajouté.

L’intégralité de l’interview est disponible sur SoundCloud.

Nadya Jennene