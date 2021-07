Startup – Comment protéger l’idée de son projet ?

Partagez 0 Partages

Comment protéger son idée et son produit quand on est une startup ? C’est à cette question que répond la représentante de l’Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (Innorpi), Saida Ben Achour, invitée de ce 152e épisode de Startup Story powered by Ooredoo.

Expliquant le rôle de cet organisme qui regroupe plusieurs directions – normalisation, certification et propriété industrielle – elle est revenue sur la prise en charge du gouvernement du dépôt du brevet des inventions des startups innovantes. « Certaines startups, qui sont des exceptions (IoT, développement de logiciels, programmation…) vont, plutôt, devoir s’adresser à l’OTDAV (Organisme tunisien des droits d’auteur et des droits voisins) qui s’occupe de la propriété intellectuelle », a-t-elle précisé.

Elle a souligné dans ce contexte, que pour toute invention, la partie logiciel et développement était prise en charge par l’OTDAV, tandis que la partie matériel, son fonctionnement et la technologie elle-même pourrait être protégée via l’Innorpi par brevet d’invention.

Saida Ben Achour a ajouté que la durée de protection par brevet d’une nouvelle technologie auprès de l’Innorpi était de vingt ans. « Les douze premiers mois représentent les délais de priorité qui peuvent être étendus à plusieurs pays à travers des extensions qui se font à travers des cabinets spécialisés. Il existe également une autre voie de dépôt qui permet d’avoir une demande internationale de brevet d’invention. Les entreprises pourront même vendre lesdits brevets à d’autres sociétés étrangères après une période d’exploitation », a-t-elle affirmé.

En deuxième partie de l’émission, nous avons reçu le CEO et co-fondateur de Split, Ezzedine Cherif, qui nous a parlé de sa nouvelle startup spécialisée dans le covoiturage.

« Avec deux autres co-fondateurs, nous sommes partis du constat qu’en Tunisie, nous avons des problèmes de mobilité. D’un autre coté, nous avons les conducteurs qui se plaignent de la hausse des prix des voitures, sans compter le prix exorbitant du carburant. Ces derniers vont ensuite travailler chaque jour en ayant plusieurs places disponibles dans leur véhicule. Nous nous sommes dit que ce serait une bonne idée d’interconnecter ces deux groupes dans un même lieu et sur le même trajet. Le projet Split est né de là » a-t-il déclaré.

A l’occasion Ezzedine Cherif a annoncé le lancement officiel de Split sur le Grand Tunis sur les courtes et longues distances. « L’application est disponible sur l’Apple Store et PlayStore. Chaque conducteur va publier un trajet sur l’application et des passagers vont envoyer des demandes pour pouvoir obtenir à chaque fois une place. C’est purement social, solidaire et basé sur un principe de partage sans engendrer de gain pour le conducteur. Les charges vont être partagées équitablement grâce à l’application ! » a-t-il expliqué.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Yosra Nouar