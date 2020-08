Startup: ouverture des candidatures pour l’instrument de sauvetage financier

Partagez 0 Partages

La pandémie Covid-19 a impacté le tissu économique tunisien, notamment l’écosystème des startups. Afin d’atténuer les effets de cette crise sur ces nouveaux acteurs de l’économie nationale, le ministère des Technologies de la communication et de la Transformation digitale et le ministère des Finances ont lancé un instrument de sauvetage post-Covid : SAVE.

Elaboré par un groupe de travail composé de représentants de la Caisse des dépôts et consignations tunisienne (CDC), Smart Capital, l’association Tunisian Startups et l’Association tunisienne des investisseurs en capital (Atic) et financé par la CDC et le projet Innov’i – EU4Innovation, cet instrument appuiera les startups labellisées et viables avant la pandémie Covid-19 et qui ont été sinistrées après la crise.

Les startups éligibles à ce programme d’appui financier bénéficieront d’une enveloppe allant de dix à cinquante mille dinars selon leurs besoins.

Pour postuler, veuillez cliquer ici.

La date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 23 août.

N.J.