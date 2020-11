Startup Story (Ep 123) : la Transformation digitale, l’humain d’abord

Partagez 0 Partages

La transformation digitale n’est plus une tendance. C’est un réflexe de survie pour les entreprises qui veulent assurer la pérennité de leurs activités dans un monde digitalisé. Pour en parler, nous avons invité dans ce 123eépisode de Startup Story by Ooredoo, le directeur Transformation digitale chez Ooredoo, Haythem Bennaceur, et Ines Omrani, Senior Market Manager B2B chez Ooredoo.

Selon Haythem Ben Naceur, la transformation digitale est devenue un « must have » pour les entreprises et surtout celles actives dans le domaine des télécommunications.

« La différenciation sur le marché ne se fait plus sur les prix. Chez les opérateurs – avec la présence d’un régulateur sur le marché, la portabilité… – la concurrence se fait plutôt l’expérience client. Et l’un des meilleurs moyens de se distinguer sur ce volet, c’est la transformation digitale »

A son sens, cela est, d’ailleurs, valable pour tous les marchés. « La crise Covid-19 a été un catalyseur et il est clair, aujourd’hui que la survie de certaines entreprises est fortement liée à leur niveau de readiness pour le digital ».

Concernant les must do pour réussir un projet de transformation digitale, Haythem Ben Naceur a souligné, entre autres, l’importance de l’élément humain. La mise en plus des projets sera plus facile à entamer si les collaborateurs sont mentalement préparés à ce nouveau challenge.

« La première chose que nous avons faite chez Ooredoo c’est le choix des équipes et la formation du personnel car il s’agit là de les sortir de leur zones de confort et de bouleverser leurs habitudes », a-t-il avancé, notant le rôle que peut jouer la politique d’« empowerment » (autonomisation) des ressources humaines par les managers.

Ines Omrani a, elle, soutenu que, dans tout projet de transformation digitale, il faudrait commencer par une toute première couche qu’est la connectivité et ce que ce soit pour l’entreprise en elle-même ou pour ses clients.

Elle a cité, dans ce sens, les solutions que propose Ooredoo pour ses clients B2B qu’il s’agisse de PME/PMI ou startups. Pour les besoins de mobilité, Ooredoo dispose de routeurs qui permettent de partager la connexion allant jusqu’à 18 utilisateurs en simultané ou encore les Box 4G faciles à installer et qui offrent à la fois une ligne fixe et Internet.

« Nous avons également anticipé les besoins des entreprises qui restent, tout de même, fidèles aux échanges par téléphone, surtout celles qui communiquent à l’international. A ce niveau, nous proposons des Box tout en un (Office in a Box) avec un mini-standard, la connectivité voix et data, facile à installer et managée à 100% par Ooredoo ».

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Nadya Jennene