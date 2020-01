Startup Story (Ep 98) : Afkar, philosophie et programme

Partagez 9 Partages

Créé il y a de ça un an à l’initiative de Houssem Aoudi et Walid Hached, Afkar est un incubateur dédié à l’accompagnement des entrepreneurs, artistes et créateurs de contenu.

« Nous sommes très hétérogènes chez Afkar. Nous accueillons autant de startups au stade d’idée (very early stage) que des entrepreneurs qui ont avancé dans le développement de leurs projets (early stage) », a déclaré le directeur d’Afkar, Walid Hached, au micro de Startup Story.

Au lendemain du démarrage de ses activités, Afkar a clôturé son premier appel à candidature. Depuis, 13 entrepreneurs de différents horizons ont pu profiter de l’accompagnement offert par cet incubateur qui se positionne comme « pipe » supplémentaire dans l’écosystème des startups en Tunisie.

L’année 2019 a également été marquée pour Afkar par le lancement en novembre dernier de sa deuxième cohorte et la signature d’un partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

« Notre objectif est d’accompagner 125 entrepreneurs sur les trois ans à venir », a affirmé Walid Hached.

Adel Beznine, coach à Afkar, est, de son côté, revenu, dans ce 98e épisode de Startup Story, sur la philosophie, le programme de l’incubateur ainsi que les critères de sélection des entrepreneurs.

« C’est du test and learn. Nous essayons de montrer l’exemple en testant des choses et en prenant le feed back des entrepreneurs », a-t-il indiqué.

Notant qu’Afkar offre des exercices de théâtre à ses incubés primo-accédant afin de les équiper d’un socle solide et des ressources nécessaires à l’apprentissage du pitch, Adel Beznine a ajouté que la proposition de valeur de l’incubateur incluait également un accès à un carnet d’adresses.

« Nous avons placé notre programme sous le chapeau de la bienveillance parce que les conditions entrepreneuriales sont dures et ils leur faut des ressources pour aller plus loin dans leurs parcours », a-t-il expliqué.

Concernant les critères de sélection, Adel Beznine a souligné l’importance du respect du temps et la capacité d’exécution sur le terrain et de travailler en groupe.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Nadya Jennene